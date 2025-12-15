뉴스

프로야구 롯데 내야수 정훈 은퇴 결정…"오랜 시간 자부심 느꼈다"

배정훈 기자
2025.12.15
▲ 롯데 자이언츠 정훈

프로야구 롯데 자이언츠의 프랜차이즈 스타 정훈(38)이 유니폼을 벗었습니다.

롯데는 오늘(15일) 내야수 정훈이 2025시즌을 끝으로 현역 생활을 마무리했다고 밝혔습니다.

2006년 현대 유니콘스에 입단한 정훈은 현역으로 군 복무를 마친 뒤 마산 양덕초등학교 야구부 코치로 활동하다가 2009년 롯데에 신고선수(현 육성선수)로 입단했습니다.

이후 롯데 한 팀에서 꾸준히 활약하며 팀 내야를 책임졌습니다.

그는 통산 1천476경기에 출전해 타율 0.271, 1천143안타, 80홈런, 532타점, 637득점의 기록을 남기고 선수 생활에 마침표를 찍었습니다.

2025시즌엔 77경기에서 타율 0.216을 기록했습니다.

정훈은 구단을 통해 "롯데에서 오랜 시간 뛰면서 자부심을 느꼈다"며 "구단의 믿음과 팬들의 응원 덕분에 긴 여정을 이어올 수 있었다"고 밝혔습니다.

이어 "그동안 함께 땀 흘린 동료, 감독, 코치님들께 감사드린다"고 은퇴 소감을 전했습니다.

(사진=연합뉴스)
