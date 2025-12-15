경찰, 이춘석·방시혁·전광훈 수사 곧 마무리…처분 검토

▲ 서울경찰청

경찰이 주식 차명거래 의혹을 받는 무소속 이춘석 의원을 비롯해 방시혁 하이브 의장, 전광훈 사랑제일교회 목사에 대한 수사를 마무리하고 처분을 검토하고 있습니다.서울경찰청 관계자는 오늘(15일) 정례 기자간담회에서 이 의원 수사에 대해 "계속해서 법리 검토를 하고, 수사한 자료를 분석하고 있다"라며 "의혹이 없도록 여러 가지 검토하는 단계"라고 말했습니다.이 의원에 대한 수사가 4개월을 넘어가며 정치권의 눈치를 본다는 의혹이 제기된다는 지적에는 "그렇지 않다"라며 "의혹이 없도록 철저히 완벽하게 결론을 내기 위해 고민하고 있다"라고 했습니다.이 의원에 대한 신병확보를 검토하고 있느냐는 질문에는 "모든 사건은 다 종결 단계에서 검토한다"라며 "일반적인 이야기"라고 부연했습니다.방 의장에 대해서도 경찰은 수사가 마무리됐다고 밝혔습니다.경찰 관계자는 "의혹이 없도록 철저하게 수사하기 위해 법리 검토 중"이라고 말했습니다.전 목사에 대해서도 "피의자 9명을 입건해 수사 종결 단계이며 절차대로 진행하고 있다"라고 설명했습니다.성추행 의혹을 받는 더불어민주당 장경태 의원과 관련해서는 "장 의원과 고소·고발인 의견에 차이가 있다"라며 "주장하는 바가 다르고 민감한 사건으로 공정하고 신속하고 엄정한 수사 중"이라고 했습니다.경찰은 방송인 박나래 씨 고발 사건에 대해 "특수폭행과 의료법 관련 내용이 주가 되는 걸로 안다"라고 밝혔습니다.이른바 '주사 이모'에 대해서는 "막 접수돼서 고소·고발인 조사가 안 됐다"라고 설명했습니다.가로세로연구소(가세연)가 인공지능(AI)을 이용해 배우 고 김새론의 녹취파일을 조작 생성했다는 등의 의혹과 관련해선 "2개 팀에서 수사하고 있으며 수집 자료, 관련자 조사도 마무리돼 분석하는 단계"라며 "조만간 결론이 날 것"이라 했습니다.경찰은 캄보디아 대규모 범죄단지 배후로 지목된 '프린스그룹'과 관련해 "지난번 3명에서 1명을 더 입건했고, 후이원은 내사였는데 정식 입건해 수사 중"이라고 했습니다.캄보디아에서 벌어진 한국인 납치·감금·실종 등을 전담하기 위해 광역수사단에 꾸려진 집중 태스크포스(TF)에 대해서는 "36건을 수사 중이고 40명을 검거하고 20명을 구속했다"라고 말했습니다.경찰은 검거된 피의자가 대포통장 모집책, 해외 유인책, 캄보디아 전기통신금융사기 조직 등의 콜센터에 가담한 사기 혐의자들이라고 설명했습니다.경찰 관계자는 "해외 유인 댓글과 관련해 270건을 방심위(방송통신심의위원회)에 삭제·차단 요청했고 67개 인터넷 사이트에 자체적으로 정화해달라는 협조 공문을 보냈다"고 했습니다.이어 "해외 납치유인 신고는 굉장히 줄었다"라면서도 "그래도 국민의 안전과 관련된 것이기에 신속하고 엄정하게 수사를 진행할 예정"이라고 덧붙였습니다.(사진=연합뉴스)