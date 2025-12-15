[여담야담] '책갈피 달러' '환단고기' 논란에도 "생중계 계속"

[편상욱의 뉴스브리핑]



■ 방송 : SBS <편상욱의 뉴스브리핑> 월~금 (14:00~15:00)

■ 진행 : 편상욱 앵커

■ 대담 : 서용주 전 더불어민주당 상근부대변인, 김근식 전 국민의힘 비전전략실장

--------------------------------------------



● 첫 '생중계 보고' 논란~● '송곳' 질문 '공개' 질책



서용주 / 전 더불어민주당 상근부대변인

"이학재 사장, 업무 애매하게 말해…3선 국회의원 출신에 걸맞은 답변 태도 보여야"



김근식 / 전 국민의힘 비전전략실장

"이학재 사장이 말 못 한 게 아니라 이 대통령이 말 못 하게 몰아가 '직장 갑질'한 것"



● '환단고기' 논란 확산



서용주 / 전 더불어민주당 상근부대변인

"이 대통령, 동북아재단 이사장의 역사적 시각에 대한 문제점 지적하려고 한 것…마무리가 미흡했던 듯"



김근식 / 전 국민의힘 비전전략실장

"이 대통령, 전 정부가 임명한 우파 성향의 동북아재단 이사장 정치적으로 공격하려 한 것"

--------------------------------------------



