[여담야담] '책갈피 달러' '환단고기' 논란에도 "생중계 계속"

SBS 뉴스
작성 2025.12.15 15:25 수정 2025.12.15 15:27 조회수
[편상욱의 뉴스브리핑]

인터뷰를 인용보도할 때는 프로그램명 'SBS <편상욱의 뉴스브리핑>'을 정확히 밝혀주시기 바랍니다. 저작권은 SBS에 있습니다.

■ 방송 : SBS <편상욱의 뉴스브리핑> 월~금 (14:00~15:00)
■ 진행 : 편상욱 앵커
■ 대담 : 서용주 전 더불어민주당 상근부대변인, 김근식 전 국민의힘 비전전략실장
--------------------------------------------

● 첫 '생중계 보고' 논란~● '송곳' 질문 '공개' 질책

서용주 / 전 더불어민주당 상근부대변인
"이학재 사장, 업무 애매하게 말해…3선 국회의원 출신에 걸맞은 답변 태도 보여야"

김근식 / 전 국민의힘 비전전략실장
"이학재 사장이 말 못 한 게 아니라 이 대통령이 말 못 하게 몰아가 '직장 갑질'한 것"

● '환단고기' 논란 확산

서용주 / 전 더불어민주당 상근부대변인
"이 대통령, 동북아재단 이사장의 역사적 시각에 대한 문제점 지적하려고 한 것…마무리가 미흡했던 듯"

김근식 / 전 국민의힘 비전전략실장
"이 대통령, 전 정부가 임명한 우파 성향의 동북아재단 이사장 정치적으로 공격하려 한 것"
--------------------------------------------

※ 자세한 내용은 동영상으로 확인하실 수 있습니다.

(SBS 디지털뉴스부)
