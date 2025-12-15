뉴스

[여담야담] "너 때문에 다 망쳤다" 그날 밤 김건희의 분노

[편상욱의 뉴스브리핑]

인터뷰를 인용보도할 때는 프로그램명 'SBS <편상욱의 뉴스브리핑>'을 정확히 밝혀주시기 바랍니다. 저작권은 SBS에 있습니다.

■ 방송 : SBS <편상욱의 뉴스브리핑> 월~금 (14:00~15:00)
■ 진행 : 편상욱 앵커
■ 대담 : 서용주 전 더불어민주당 상근부대변인, 김근식 전 국민의힘 비전전략실장
--------------------------------------------

● "계엄, 정적 제거 목적"

서용주 / 전 더불어민주당 상근부대변인
"민주공화국에서 반대파 숙청 위한 군대 동원은 있을 수 없는 일"

김근식 / 전 국민의힘 비전전략실장
"윤석열 비상계엄 선포, 반정치적 인물의 최악의 반정치적 폭거"

● "2023년 10월 이전 준비"

서용주 / 전 더불어민주당 상근부대변인
"특검, 12·3 날짜 특정에 대한 수사 미진…'미 개입 차단' 판단 어설퍼"

김근식 / 전 국민의힘 비전전략실장
"윤석열, 취임 직후부터 거대 야당에 막혀 화가 난 듯…정치적으로 해결할 방법 못 찾아 계엄"

● "2차 특검" "정치 보복"

서용주 / 전 더불어민주당 상근부대변인
"통일교 특검, 수사 후 해도 늦지 않아…국힘, 민주 끌어들이려는 물타기 작전"

김근식 / 전 국민의힘 비전전략실장
"민주 2차 특검 요구, 반정치적 계엄에 대한 반정치적 화풀이…통일교 특검 해야"
--------------------------------------------

※ 자세한 내용은 동영상으로 확인하실 수 있습니다.

(SBS 디지털뉴스부)
