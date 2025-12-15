장나라 필모그래피 최초의 악역…'모범택시3', 네 번째 빌런 포스터 전격 공개

배우 장나라가 필모그래피 최초로 악역을 선보인다. SBS 금토드라마 '모범택시3'의 네 번째 빌런, 장나라가 드디어 출격한다.



각종 흥행 지표들을 석권하며 독보적 인기 열풍을 일으키고 있는 SBS 금토드라마 '모범택시3'(극본 오상호/연출 강보승) 측이 15일, 카사마츠 쇼, 윤시윤, 음문석에 이어 '빌런 맛집' 타이틀을 이어갈 장나라의 스페셜 포스터를 공개해 이목을 집중시킨다.



지난 주 방송된 '모범택시3'에서는 세 번째 빌런으로 배우 음문석이 등장해 불법 도박과 승부조작, 살인, 패륜 범죄 등 온갖 악행을 일삼는 인면수심 범죄자 '천광진' 역을 맡아 소름 끼치는 열연을 선보인 바 있다. 이와 함께 '모범택시3'의 8화 시청률은 최고 15.6%, 수도권 12.9%, 전국 12.3%로 동시간대 1위는 물론 한 주간 방송된 모든 미니시리즈 중 시청률 1위를 차지, 2049시청률 4.1% 최고 5.19%로 12월 전 채널 전 프로그램 1위를 거머쥐며 적수 없는 쾌속 흥행 질주를 이어가고 있다.



이 가운데 네 번째 빌런 '강주리' 역으로 특별 출연하는 장나라의 스페셜 포스터가 전격 공개됐다. 걸그룹 출신의 연예 기획사 대표인 '강주리'는 성공한 사업가의 얼굴 뒤에 뒤틀린 내면과 탐욕을 감춘 인물로, 장나라가 자신의 필모그래피 최초로 선보이는 악역이다. 첫 방송 전 공개된 '실루엣 포스터'를 통해 장나라의 출연 사실이 유추되며 화제를 모은 바. 시청자들의 이례적인 관심 속에서 드디어 베일을 벗은 장나라 표 빌런에 기대감이 상승한다.



공개된 포스터 속 장나라의 고급스럽고 세련된 스타일링이 시선을 사로잡는다. 하지만 무엇보다 눈길을 끄는 것은 지금껏 본 적 없는 섬뜩한 아우라다. 어딘가를 응시하는 눈빛에서는 서릿발처럼 차디찬 냉기가 흐르고, 슬며시 올라간 입꼬리에서는 교활함이 묻어난다. 그 모습이 흡사 '마녀'처럼 느껴질 정도다. 이에 데뷔 이래 처음으로 악인 캐릭터를 입은 장나라가 어떤 연기를 펼칠지, 또한 택시히어로 이제훈(김도기 역)과 대면하며 어떤 시너지를 폭발시킬지 궁금증이 치솟는다.



이에 '모범택시3' 측은 "다가오는 9, 10화는 K-POP의 화려한 성공에 가려진 온갖 착취와 갑질, 비리를 정조준하는 에피소드가 될 것"이라고 귀띔한 뒤 "다채로운 필모를 통해 '믿보배'로 거듭난 장나라 배우가 작품에 힘을 실어주어 든든하다. 기존의 착하고 바른 이미지를 뒤엎고, 강렬한 악녀로 재탄생한 장나라의 연기 변신이 색다른 관전포인트가 될 것이다. 많은 기대 부탁드린다"라고 전했다.



'모범택시3'는 오는 19일(금) 밤 9시 50분에 9화가 방송될 예정이다.



강선애 기자



(SBS연예뉴스 강선애 기자)