[자막뉴스] "너 때문에 다 망쳤다" 격노…"'김건희에 의한'은 아니었다"

12.3 비상계엄 관련 내란외환 사건을 수사한 조은석 내란특검팀이 계엄 선포 직후 윤석열 전 대통령과 김건희 여사가 심하게 싸웠다며, 김 여사가 계엄을 같이 모의한 건 아닌 거로 보인다고 밝혔습니다.



특검팀은 오늘(15일) 최종 수사 결과 브리핑에서 김 여사 측근들로부터 "계엄 당시 김 여사가 윤 전 대통령에게 '너 때문에 다 망쳤다'며 굉장히 분노했다"는 진술을 확보했다고 밝혔습니다.



특검팀은 특히 "작년 8~11월 대통령 관저에서 열린 비상계엄 관련 모임에 참석한 군 사령관들을 모두 조사하고 통신 내역 등을 확인했지만, 김 여사가 계엄 관련 모임에 참석하거나 관여한 사실이 발견되지 않았다"고 밝혔습니다.



이어 "계엄 당일 김 여사의 행적도 확인했지만 계엄과 관련된 부분은 없었다"며 "김 여사의 개입을 인정할 어떤 진술이나 증거도 없다"고 말했습니다.



계엄의 기획자로 지목된 노상원 전 정보사령관과도 관련이 없었다고 특검은 설명했습니다.



앞서 민주당은 그동안 김 여사가 비상계엄 전날 조태용 당시 국정원장 등과 연락을 주고받은 점을 근거로, 김 여사가 계엄 준비와 실행에 관여했다는 의혹을 제기해왔습니다.



다만 특검은 김 여사의 사법 리스크 해소가 계엄 선포의 배경이 됐을 가능성은 있다고 판단했습니다.



특검팀은 "윤 전 대통령의 비상계엄 동기와 목적은 권력의 독점과 유지"라며 "여기에 본인과 배우자의 사법 리스크 해소는 포함돼 있다고 본다"고 덧붙였습니다.



(구성 : 이호건 / 영상편집 : 이승진 / 디자인 : 이수민 / 제작 : 디지털뉴스부)