민주당, 통일교 특검에 "절대 수용 불가"

▲ 더불어민주당 정청래 대표가 15일 국회에서 열린 제4차 중앙위원회에서 발언하고 있다.

더불어민주당은 오늘(15일) 여야 정치권에 대한 통일교의 금품 후원 의혹을 규명할 특검을 도입하자는 국민의힘과 개혁신당 등 보수 야권의 주장을 일축했습니다.경찰청 국가수사본부가 속도감 있게 수사하는 만큼 우선 그 결과를 지켜보자는 것입니다.동시에 오는 28일 3대(김건희·내란·채상병) 특검의 활동 종료를 앞두고 추가 수사를 담당할 2차 종합특검 카드를 꺼내들었습니다.민주당 정청래 대표는 이날 오전 비공개로 열린 사전 최고위원회의에서 "국민의힘의 통일교 특검 주장은 절대 수용 불가하며 일고의 가치도 없다"고 말했습니다.특히 정 대표는 국민의힘의 통일교 특검 요구를 "3대 특검 물타기"라고 규정하고는 "내란의 책임에서 벗어날 생각은 언감생심 꿈도 꾸지 말라"고 했습니다.반면 자당이 추진 중인 2차 종합특검을 재차 언급했습니다.2차 특검을 추진하는 이유로는 외환죄 수사와 노상원 수첩의 진실, 내란의 '진짜' 동기, 김건희 국정농단 의혹, 조희대 사법부의 내란동조 여부 등을 밝혀야 하기 때문이라고 설명했습니다.그러면서 "3대 특검 수사가 미진한 부분에 한해 수사를 마무리하자는 것이지 새로운 특검을 하자는 게 아니다"라고 부연하기도 했습니다.이처럼 민주당 지도부가 2차 특검 추진 기조를 내세우는 데에는 계엄의 진실을 끝까지 밝혀내 이른바 '내란 세력'의 뿌리를 뽑겠다는 의지가 담겼다는 분석입니다.아울러 내년 지방선거까지 정국 주도권을 놓지 않겠다는 계산 역시 깔린 것이라는 해석도 낳고 있습니다.12·3 계엄 사태 이후 탄핵과 조기 대선을 거치면서 형성된 이른바 내란 심판 여론을 꾸준히 유지해 선거 승리로 귀결시키자는 전략인 셈입니다.당초 '내란 수사'는 연말까지 이어가고 내년 초부터는 지방선거를 겨냥한 민생 행보로 표심을 다지겠다는 방침을 세웠었지만, 최근 기류가 달라진 모습입니다.윤석열 전 대통령 등에 대한 1심 재판 결과가 아직 나오지 않은 데다 지지층 내부에서 여전히 '심판'이 충분하지 않다고 인식하는 만큼 내년 초까지는 내란 특검 정국을 이어갈 필요가 있다는 공감대가 당내에 확산한 것입니다.다만 2차 종합특검을 실제 추진할지는 아직 확정적이지 않습니다.당장 2차 특검을 현실화하려면 21∼24일 본회의가 열리는 '2차 필리버스터 대전'에 특검법안을 상정해야 하지만, 당 지도부는 고심을 거듭하는 것으로 알려졌습니다.특검 수사가 장기화하면 중도층 여론이 비판적으로 돌아설 가능성이 없지 않고 최근 불거진 통일교의 정치권 로비 의혹 또한 부담 요인입니다.국민의힘 등 보수 야권이 요구하는 '통일교 특검' 도입을 거부하면서 자당의 필요에 따라 2차 종합특검만 도입한다면 '선택적 특검'이라는 비판과 함께 여론의 역풍을 낳을 수도 있다는 우려가 없지 않은 것입니다.정 대표가 이날 2차 종합특검의 수사 대상을 '3대 특검 수사에서 미진한 부분'에 한정한다고 말한 점도 이런 우려를 고려한 발언으로 풀이됩니다.김기표 의원은 이날 KBS 라디오에서 "2차 특검에 대한 논의가 있는 것은 사실인데, 실제로 가야 할 것인가는 논의를 좀 거쳐야 한다"며 "수사 대상 범위, 일부를 경찰에 맡겨야 할지 등에 대한 논의가 필요하다"고 말했습니다.박수현 수석대변인은 최고위 종료 후 브리핑에서 "당내에서 우려하는 일부 의원들의 의견도 수사 범위 등이 다듬어져야 한다는 취지로 이해한다"며 "2차 종합특검 (추진) 방향은 정해졌고, 범위에 관한 조율이 이번 주 중요한 일정"이라고 전했습니다.(사진=연합뉴스)