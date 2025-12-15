미 타임지 선정 올해 100대 사진에 이 대통령 대선승리 연설

▲ 이재명 더불어민주당 대선 후보가 6월 4일 서울에서 대선 최종 결과 발표를 기다리며 지지자들에게 연설할 준비를 하고 있다.

미국 시사주간지 타임이 선정한 '2025년 올해의 100대 사진'에 이재명 대통령의 대선승리 연설 당일 사진이 선정됐습니다.현지시간으로 어제(14일) 타임지가 홈페이지에서 공개한 100대 사진 중 이 대통령의 사진은 지난 6월 4일 더불어민주당 대선 후보로서 대선 최종 결과 발표를 앞두고 지지자들에게 연설하기 직전의 모습을 담고 있습니다.이 대통령은 대선 투표일 다음 날인 이날 새벽 여의도 국회 앞 연설에서 "여러분이 제게 맡기신 첫 번째 사명인 내란을 극복할 것"이라면서 사실상의 수락 연설을 했습니다.올해 9월 3일 중국의 80주년 전승절 열병식에 참석한 북·중·러 정상의 사진도 100대 사진에 포함됐습니다.김정은 북한 국무위원장은 당시 시진핑 중국 국가주석, 블라디미르 푸틴 러시아 대통령과 함께 베이징 톈안먼 망루에 올라 이목을 끌었습니다.북·중·러 정상들이 한자리에 모인 것은 냉전 후 처음이었습니다.김 위원장은 '정상국가'의 이미지를 꾀하면서 다자외교 데뷔전을 치렀다는 평가를 받았습니다.(사진=미국 타임지 홈페이지 캡처, 연합뉴스)