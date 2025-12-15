중국 11월도 산업생산·소매판매 부진…'위기론' 부동산 투자도 ↓

▲ 중국 대형 부동산업체 완커

중국의 지난달 산업 생산과 소매 판매 지표가 모두 시장 예상을 밑돈 것으로 나타났습니다.침체에 빠진 부동산과 고정자산 투자 상황도 더 악화됐습니다.중국 국가통계국에 따르면 지난달 중국의 산업 생산은 2024년 동기 대비 4.8% 증가했습니다.이는 10월 실적(+4.9%)에 비해 더 낮아진 것이자 로이터통신이 집계한 이달 시장 전망치(+5.0%)를 하회한 것입니다.작년 8월(+4.5%) 이후 15개월 만의 가장 낮은 산업 생산 증가율이기도 합니다.내수 부진이 이어지는 가운데 올해 11월 중국의 소매 판매는 전년 동기 대비 1.3% 증가해 시장 전망치(+2.8%)를 크게 밑돌았고, 10월 증가율(+2.9%)에 비해서도 절반 넘게 꺾였습니다.백화점·편의점 등 다양한 유형의 소매점 판매 수치로 내수 경기 가늠자인 중국의 소매 판매 증가율은 지난 5월 이후 6개월 연속 하락 중입니다.코로나19 대유행이 한창이던 2021년 이후 가장 오랜 기간 소비 판매 증가세가 둔화한 겁니다.내수와 함께 중국 경제난의 핵심적인 원인으로 꼽히는 부동산 지표도 악화하고 있습니다.올해 1∼11월 부동산 개발 투자액은 7조 8천591억 위안(약 1천645조 원)으로 지난해 대비 15.9% 감소했습니다.이 가운데 주택 투자는 6조 432억 위안(약 1천265조 원)으로 작년 대비 15.0% 줄었습니다.같은 기간 중국 부동산 개발업체들의 시공 면적은 9.6% 감소했고 신규 착공 면적과 준공 면적은 각각 20.5%, 18.0% 줄었습니다.대형 부동산업체 완커(萬果·Vanke)가 채무불이행 위험에 빠진 가운데 1∼11월 중국 부동산 개발업체들의 자금 조달액은 8조 5천145억 위안(약 1천782조 원)으로 작년보다 11.9% 줄었습니다.국내 대출(-2.5%)과 해외 투자(-24.6%), 자체 자금(-11.9%), 계약금·예수금(-15.2%) 등이 모두 줄어 자금 상황이 한층 안 좋아진 것으로 나타났습니다.농촌을 뺀 공장·도로·전력망·부동산 등에 대한 자본 투자 변화를 보여주는 1∼11월 고정자산 투자는 작년 동기 대비 -2.6%를 기록했습니다.11월 전국 실업률은 5.1%로 전월과 같은 수준을 유지했습니다.1∼11월 전체 평균 실업률은 5.2%입니다.(사진=연합뉴스)