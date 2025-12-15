배달라이더 보험료 20∼30% 낮춘다…시간제 보험 대상도 확대

▲ 서울 강남역 사거리에서 배달라이더들이 교통신호를 기다리고 있다

배달라이더의 이륜차 보험 자기 신체사고 보험료를 20∼30% 인하하고, 시간제 보험 가입 대상도 확대하는 방안이 추진됩니다.금융감독원은 오늘(15일) 생계형·청년층 배달라이더의 보험료 부담을 완화하기 위한 '이륜차 보험 요율체계 합리화'를 추진한다고 밝혔습니다.금감원은 보험사가 보험개발원 통계를 활용해 요율을 산정해서 자기 신체사고 보험료를 낮추도록 할 방침입니다.배달라이더들은 보험료 부담 등으로 인해 보장 범위가 넓은 종합보험 대신 의무 보험 위주로 가입합니다.전체 보험사의 유상 운송용 자기 신체사고 담보 가입은 약 9천 대에 불과합니다.지난 10월 말 기준 유상 운송용 이륜차 1대당 평균 보험료는 연간 103만 1천 원 수준으로, 가정용 보험료 17만 9천 원의 약 6배 수준입니다.금감원은 또 배달라이더 보험 접근성을 높이기 위해 시간제 보험 가입 대상을 만 24세 이상에서 만 21세 이상으로 확대합니다.이륜차를 교체하고 새로 계약할 경우 과거 계약의 할인 등급을 승계할 수 있도록 허용하는 방안도 추진됩니다.금감원은 내년 1분기 각 보험사의 요율서와 보험개발원의 참조요율서를 개정할 계획입니다.이와 함께 이륜차에도 자동차보험과 같은 '할증등급 제도' 도입을 검토할 예정입니다.(사진=연합뉴스)