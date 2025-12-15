사생활 질문에 마이크 잡은 정우성 "사적 변화 말씀드리기 어려워"

이미지 확대하기

배우 정우성이 혼외자 논란 이후 첫 주연 복귀작의 제작발표회에서 사생활 관련 질문에 말을 아꼈다.15일 오전 서울 강남구 삼성동 그랜드 인터컨티넨탈 서울 파르나스 호텔 5층 그랜드볼룸에서 디즈니+ 오리지널 시리즈 '메이드 인 코리아' 제작발표회가 열렸다. 이 자리에는 배우 현빈, 정우성, 우도환, 서은수, 원지안, 정성일, 강길우, 노재원, 박용우와 연출을 맡은 우민호 감독이 참석했다.'메이드 인 코리아'는 1970년대 혼란과 도약이 공존했던 대한민국, 국가를 수익모델로 삼아 부와 권력의 정점에 오르려는 사내 '백기태'(현빈)와 그를 무서운 집념으로 벼랑 끝까지 추적하는 검사 '장건영'(정우성)이 시대를 관통하는 거대한 사건들과 직면하는 이야기다. 특히 영화 '하얼빈', '남산의 부장들', '내부자들' 등을 연출한 우민호 감독의 첫 시리즈 연출작이자, 현빈X정우성의 만남으로 기대를 모으고 있다.정우성은 이 작품을 촬영할 당시 혼외자 스캔들로 세상을 떠들썩하게 했다. 이날 제작발표회 현장에서 "가족사항 변동 등의 혼란 속에서 촬영에 집중이 어렵지 않았는지, 시청자가 어떻게 받아들여 줬으면 좋겠는지" 묻는 취재진 질문이 나오자 정우성은 당혹스러운 표정으로 마이크를 잡았다.정우성은 "이 작품이 재밌는 작품으로 다가가길 간절히 원한다"라고 답하면서도 "(기자의) 질문이 어떤 내용인 줄 알겠는데, 오늘은 '메이드 인 코리아'라는 작품을 위해서 여러 배우들이 모인 자리다. 제 사적인 변화에 대해서는 길게 말씀 못 드리는 것에 대해 양해 부탁드린다"라고 조심스럽게 말했다.최근 결혼 9년 만에 이혼한 소식을 전한 배우 정성일에게도 같은 질문이 돌아갔다. 정성일은 "저 뿐만 아니라 감독님, 스태프들, 배우들 모두가 재밌고 즐겁고 열정적으로 찍었다. 최선을 다한 작품"이라고 '메이드 인 코리아'에 대해 이야기하며 "전 그냥 이 작품에 최선을 다했다. 다른 사항들은 전혀 문제될 게 없었다"라고 답변을 일축했다.한편 '메이드 인 코리아'는 디즈니+를 통해 오는 24일(수) 2개, 31일(수) 2개, 2026년 1월 7일(수) 1개, 1월 14일(수) 1개의 에피소드를 공개, 총 6개의 에피소드로 만나볼 수 있다.[사진=백승철 기자]강선애 기자(SBS연예뉴스 강선애 기자)