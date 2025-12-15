연말부터 KTX-이음 투입 확대…서울·강릉에서 부산까지 3시간대에

▲ 동해선 삼척∼영덕 구간을 달리는 열차

국토교통부는 오는 30일 중앙선(청량리∼부전)과 동해선(강릉∼부전)에 최고 시속 260㎞의 KTX-이음 열차를 투입한다고 오늘(15일) 밝혔습니다.예매는 내일(16일)부터 할 수 있습니다.중앙선은 서울에서 부산까지 한반도 내륙을 관통하는 노선으로, 최근 안동∼영천 신호 시스템이 개량되면서 열차 속도를 높이게 된 점 등에 힘입어 열차 추가 투입, 신규 정차역 확대를 추진합니다.청량리∼부전 구간은 하루 총 6회에서 18회로 3배 증편하고, 청량리∼안동 구간은 18회에서 20회로 확대해 이용객의 편의를 높입니다.이동 소요 시간도 줄어듭니다.청량리∼부전 구간 운행 시간은 KTX-이음 최단 시간 기준으로 과거 3시간 56분에서 3시간 38분으로 줄어듭니다.그간 중앙선 KTX-이음이 정차하지 않았던 덕소, 북울산, 남창, 기장, 신해운대, 센텀역에도 일부 열차가 정차하며 지역 주민과 방문객 교통 편의를 높입니다.이를 통해 수도권과 충북·경북 등 중부내륙, 부산·울산 지역 간 연결이 강화되면서 지역경제 활성화를 촉진할 것으로 국토부는 기대했습니다.동해선의 경우 지난 1월 개통해 현재 ITX-마음이 운행 중인 부전∼강릉 구간에도 KTX-이음을 총 6회 추가 신규 투입합니다.이에 따라 KTX-이음 기준으로 부전∼강릉 운행 평균 시간은 3시간 54분으로, 기존 ITX-마음 운행 시간인 5시간 4분보다 약 1시간 10분 줄어듭니다.동해선은 신규 개통 이후 11개월 만에 이용객이 누적 181만 명을 기록한 노선입니다.국토부는 이번 KTX-이음 투입을 통해 부산·울산과 경북, 강원 지역이 일일생활권으로 연결되며 관광수요를 높이고 지역사회를 발전하는 데 더욱 효과를 낼 것으로 내다봤습니다.또 강원 지역의 경우 강릉선 KTX-이음(청량리∼강릉)도 총 4회 추가합니다.윤진환 국토부 철도국장은 "KTX-이음 신규 투입을 통해 잠재력이 풍부한 경북, 강원 지역과 부산·울산, 수도권 간 연결이 더욱 강화될 것으로 기대된다"며 "더 많은 국민이 고속철도 서비스를 누릴 수 있도록 철도망을 촘촘히 구축해 나가겠다"고 밝혔습니다.(사진=연합뉴스)