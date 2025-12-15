이이경 사생활 폭로자 "협박 받고 있다…둘만 가진 사진+ 조작 카톡 유포"

배우 이이경의 사생활을 폭로한 독일 여성 A씨가 자신의 신상을 무단으로 공개하며 조작 카카오톡을 유포하는 SNS 계정이 생겼다며 "협박받고 있다"고 주장했다.



최근 이이경 사생활 폭로자 A씨는 "이틀 전부터는 제 신상을 의도적으로 훼손하기 위한 인스타그램 계정이 새로 개설되었고 해당 계정에는 어플로 생성된 조작된 카카오톡 대화 캡처와 저의 동의 없이 유포된 사적인 사진이 게시되고 있다"며 "해당 계정은 처음 게시한 카카오톡 대화가 지나치게 부자연스럽다는 점을 인지했는지, 이후 게시물을 삭제한 뒤 흐릿하게 편집하여 다시 업로드했다"고 주장했다.



또 "여기서 중요한 점은, 조작된 카카오톡 대화에 사용된 모자를 쓴 비행기 셀카 사진은 배우 본인과 저만이 소유하고 있는 사진"이라며 "저는 해당 사진을 그 누구와도 공유한 적이 없으며, 그럼에도 불구하고 허위 서사를 만들기 위한 조작 대화에 사용되었다는 점에서 그 출처는 명확하다고 판단한다"고 덧붙였다.



그는 "해당 계정에는 제가 보관하고 있지 않은. 오직 저와 배우 둘만 나누었던 실제 카카오톡 대화 일부가 포함되어 있었고, 그 안에는 저의 가족 회사와 관련된 민감한 개인 정보까지 노출되어 있었다"며 "이는 단순한 추측이나 제3자의 창작으로는 알 수 없는 정보이며, 개인정보를 훼손하려는 명백한 의도가 있다"고 적었다.



끝으로 "현재 조작된 카카오톡 대화 유포, 사적인 사진 유출 의도적인 신상 훼손 및 협박과 관련된 모든 정황과 증거를 기록, 보관하고 있으며 더 이상 이를 묵과하지 않고 적절한 법적 조치를 취할 예정"이라고 강조했다.



앞서 이이경은 소속사를 통해서 A씨가 주장하는 모든 내용이 사실이 아니라고 주장한 바 있다.



A씨가 자신의 SNS를 통해 이이경과 주고받은 DM(다이렉트 메시지) 내용을 공개하자, 이이경 측은 "우리의 입장은 처음부터 지금까지 바뀐 게 없다. 경찰에서도 A씨와 이이경 씨가 주고받은 카카오톡 메시지는 사실이 아니라고 했고, 이이경의 것이라고 주장하는 '속옷 사진' 역시 당연히 이이경 씨가 아니라는 경찰 진술을 명확히 했다."고 강조했다.



