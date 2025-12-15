정부 자산 '헐값 매각' 원천 금지…300억 이상 매각 시 국회 보고 의무화

▲ 국유재산 입찰매각 실태 분석결과 발표 기자회견

▲ 지난 4일 서울 여의도 국회에서 열린 기획재정위원회 전체회의에서 국민의힘 소속 임이자 위원장이 국유재산법 개정안 등 법안을 의결하며 의사봉을 두드리고 있다.

앞으로 300억 원 이상의 정부 자산을 매각하게 되면 국회 소관 상임위원회에 의무적으로 사전 보고하고, 정부·공공기관이 보유한 공공기관 지분 매각도 국회 사전동의를 거쳐야 합니다.기획재정부는 정부 자산의 무분별한 민영화를 방지하고, 헐값 매각 및 불투명성을 해소하기 위해 이런 내용의 제도개선 방안을 마련했다고 15일 밝혔습니다.최근 이재명 대통령이 정부 자산매각의 문제점을 지적한 데 따른 후속 조치입니다.이와 관련, 국유재산 처분 때 국회 소관 상임위원회에 의무적으로 보고하도록 하는 내용의 '국유재산법 개정안'이 국회 기획재정위원회를 통과한 상태입니다.기재부는 "정부 자산은 단순한 재정수입 수단이 아니라, 국가·지역 공동체, 미래세대 이익을 극대화하는 공공재로 그 역할을 재정립하겠다"며 "내재가치를 높이는 동시에 경제성장과 사회적 과제에 능동적으로 대응하고, 매각 시에는 국민 합의를 존중하고 매각 과정 전반을 투명하고 공정하게 정비할 계획"이라고 설명했습니다.세부적으로 관리체계를 전면 개편하고, 헐값 매각을 원천 차단하며, 공공기관 민영화도 국회 논의를 거치도록 한다는 방침입니다.관리체계 측면에서 부처·기관별 외부전문가 중심의 심사기구를 통해 매각 대상을 선정하고 가격 적정성을 심사하도록 할 방침입니다.특히 300억 원 이상 매각은 국무회의를 거쳐 국회 상임위에 의무적으로 사전 보고해야 합니다.50억 원 이상은 국유재산정책심의위원회 등 심사기구의 보고 및 의결을 거쳐야 합니다.기재부에 따르면 2022년 5월부터 최근까지 매각 금액이 300억 원 이상인 정부 자산 매각은 총 51건으로, 전체 매각 금액의 40%를 차지했습니다.같은 기간 50억 원 이상 매각은 330건으로, 전체 매각 금액의 65%에 해당했습니다.정부·공공기관이 보유한 공공기관 지분 매각 역시 소관 상임위원회 사전동의를 받아야 합니다.이를 통해 국회에서 심도 있게 검토하도록 한다는 것입니다.헐값 매각 논란을 차단하기 위해 감정평가액 대비 할인 매각은 금지됩니다.할인 매각이 불가피한 경우에도 국유재산정책심의위원회 사전 의결 등을 거쳐야 합니다.현재는 입찰에서 2차례 이상 유찰되면 감정평가액 대비 최대 50%까지 할인이 가능하지만, 앞으로는 원천적으로 막겠다는 것입니다.매각 관련 정보공개도 확대됩니다.입찰 정보를 즉시 웹사이트에 공개하고, 매각 이후에는 자산 소재지·가격·매각사유 등을 공개합니다.기재부는 내년 상반기를 목표로 국유재산법 및 공공기관운영법 개정을 추진하고, 행정부 자체적으로 추진할 수 있는 제도개선 사안은 연내 즉시 이행한다는 방침입니다.국회 사전 보고, 할인 매각 금지 등은 곧바로 시행됩니다.(사진=연합뉴스)