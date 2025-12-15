뉴스

내란특검 "12·3 비상계엄에 김건희 관여한 적 없다"

신용일 기자
작성 2025.12.15 12:37 조회수
내란특검 "12·3 비상계엄에 김건희 관여한 적 없다"
▲ 조은석 특별검사가 15일 서울 서초구 서울고검에서 12·3 비상계엄 사태 관련 내란·외환 사건 최종 수사 결과를 발표하고 있다.

12·3 비상계엄을 수사해 온 조은석 내란특검팀은 비상계엄 선포에 김건희 여사가 관여했다는 의혹은 사실이 아니라고 결론 냈습니다.

박지영 특검보는 오늘(15일) 최종 수사결과 브리핑에서 "명태균 사건 등에서 김 씨의 개입이 나오긴 하지만 (김 여사가) 계엄 선포에 관여하거나, 윤석열 전 대통령이 계엄을 선포한 이유는 아닌 것 같다"고 말했습니다.

박 특검보는 "김 씨의 계엄 당일 행적뿐만 아니라 주변인 진술 등을 봐도 계엄에 관여했다는 증거가 발견되지 않았다"고 설명했습니다.

또 김 여사가 비상계엄의 주축이었던 김용현 전 국방장관이나 노상원 전 정보사령관과 만나거나 접촉한 사실도 파악되지 않았다고 밝혔습니다.

내란특검팀은 김 여사가 계엄 선포 이후 윤 전 대통령과 심하게 싸웠다는 진술도 확보했다고 설명했습니다.

박 특검보는 "김 씨가 윤 전 대통령에게 '너 때문에 망쳤다'고 말하는 등 계엄 선포에 대해 분노한 것으로 알고 있다"면서 "본인이 생각한 게 많았는데 계엄을 선포해서 모든 게 망가졌다는 취지의 말을 한 것으로 알고 있다"고 덧붙였습니다.

(사진=연합뉴스)
Copyright Ⓒ SBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지
