경찰 들어간 통일교 본산 천정궁…수사 관건 '명품시계·280억'

▲ 가평 천정궁 통일교 본부

통일교의 정치권 로비 의혹을 수사 중인 경찰이 오늘(15일) 전방위 압수수색에 나선 것은 의혹을 입증할 '실물'의 행방을 추적하기 위한 것으로 풀이됩니다.이 과정에서 핵심 타깃이 된 통일교 거점인 천정궁도 다시 주목을 받고 있습니다.현재까지 의혹이 제기된 당사자들이 모두 금품 수수 사실을 부인하고 있고 의혹을 촉발한 윤영호 전 통일교 세계본부장까지 진술을 번복한 만큼 물증 확보가 수사의 관건이 될 것이라는 분석입니다.경찰은 오늘 오전 '통일교 성지'인 경기 가평군 설악면 천정궁을 압수수색하고 한학자 총재도 뇌물공여 피의자로 전환하며 로비의 '윗선'으로 지목했습니다.한 총재의 거주지였던 천정궁은 2006년 박물관으로 개관했으나 통일교가 목표하는 신정국가인 '천주평화통일국'(천일국)의 중요 거점 역할을 하고 있습니다.정치권을 비롯한 각계 유력 인사들이 다녀갔다는 의혹의 진원지이기도 합니다.천정궁은 지난 2006년 6월에 완공됐으며 완공 직후인 6월 13일 고 문선명 총재와 한학자 현 총재 부부가 천정궁에서 성대한 입궁식과 대관식을 가진 바 있습니다.가평군 설악면 송산리 일대는 통일교 관련 시설이 모여있는 통일교의 총본산으로 알려져 있습니다.통일교는 1970년대부터 이곳 일대 부지를 사들여 천정궁을 비롯해 청심평화월드센터, 병원, 학교 등을 설립했습니다.2003년에는 또 다른 중심 시설인 천원궁이 완공됐습니다.이처럼 천정궁 일대는 외부적으로는 박물관으로 건립된 천청궁과 부대 시설로 운영되지만 실제로는 통일교 신자들의 종교 활동 공간으로 쓰이고 있으며 전 세계 신자들에게는 '성지'와 같은 곳으로 통합니다.한편 경찰은 천정궁 압수수색에서 한 총재 개인 금고에 보관된 뭉칫돈 관련 자료를 확보하려 할 것으로 보입니다.앞서 김건희 여사 의혹을 수사하는 민중기 특검팀이 지난 7월 한 총재 금고에서 한화·엔화·미화로 이뤄진 현금다발을 발견했다는 얘기가 흘러나왔습니다.총액이 280억 원가량에 이른다는 의혹도 제기됐습니다.다만 특검팀은 이와 관련해 원칙적으로 증거물과 관련해서는 진위 여부를 비롯해 구체적인 사항을 확인해줄 수 없고, 이미 통일교 사건을 경찰로 이첩해 언급할 수 없다며 신중한 입장을 유지해왔습니다.특검은 재정담당자 등을 불러 조사했으나 돈의 출처와 사용처 등을 확인하지는 못한 것으로 전해졌습니다.통일교가 현안 해결을 위해 정치권 등을 접촉한 과정에서 로비 자금의 원천 아니냐는 의혹도 제기됩니다.천정궁과 관련해선 최근 특검 수사가 마무리 국면에 접어든 과정에 전재수 전 해양수산부 장관을 비롯해 정동영 통일부 장관, 국민의힘 권성동·나경원 의원 등 유력 정치인들이 방문했다는 의혹이 제기되기도 했습니다.경찰은 천정궁을 방문한 유력 인사 명부와 함께 회계자료 등을 확보해 자금 흐름을 추적할 것으로 보입니다.압수수색을 통해 전 전 장관이 받았다는 의혹이 제기된 명품 시계의 실물이 확보되거나 최종 행방이 확인될 수 있을지도 관심이 쏠립니다.윤 전 본부장은 지난 8월 특검에 '전 전 장관이 2018년 천정궁을 방문해서 한 총재를 만났고 자신으로부터 명품 시계와 현금 4천만 원을 받았다'고 진술했습니다.다만 전 전 장관은 "불법적 금품 수수는 추호도 없었다"며 의혹을 완강히 부인하고 있습니다.윤 전 본부장 또한 지난 12일 권 의원 재판에 증인으로 나와 "세간에 회자되는 부분도…제 의도하고 전혀…"라며 "저는 그렇게 진술한 적이 없다"고 진술을 사실상 번복한 상태입니다.경찰은 전 전 장관에게 최대 공소시효가 15년인 특정범죄 가중처벌법상 뇌물 혐의를 적용해 '대가성 있는 금품 수수' 입증에 집중하고 있습니다.대가성이 없어도 처벌하는 정치자금법 위반 혐의의 공소시효는 7년으로 이미 지났거나 임박한 상황입니다.경찰은 윤 전 본부장의 최초 진술에 등장하는 금품을 먼저 확보해 '한일 해저터널' 사업 추진을 대가로 수수한 것이 아니냐고 캐물을 것으로 보입니다.현금은 추적이 쉽지 않기 때문에 '결정적 물증'이 될 수도 있는 시계 확보에 힘을 기울일 계획입니다.(사진=연합뉴스)