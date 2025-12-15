'메이드 인 코리아' 현빈 "'하얼빈' 때보다 14kg 증량…배우 생활하며 가장 큰 몸"

배우 현빈이 '메이드 인 코리아' 연기를 위해 배우 인생 최고로 몸집을 키웠다고 밝혔다.



15일 오전 서울 강남구 삼성동 그랜드 인터컨티넨탈 서울 파르나스 호텔 5층 그랜드볼룸에서 디즈니+ 오리지널 시리즈 '메이드 인 코리아' 제작발표회가 열렸다. 이 자리에는 배우 현빈, 정우성, 우도환, 서은수, 원지안, 정성일, 강길우, 노재원, 박용우와 연출을 맡은 우민호 감독이 참석했다.



'메이드 인 코리아'는 1970년대 혼란과 도약이 공존했던 대한민국, 국가를 수익모델로 삼아 부와 권력의 정점에 오르려는 사내 '백기태'(현빈)와 그를 무서운 집념으로 벼랑 끝까지 추적하는 검사 '장건영'(정우성)이 시대를 관통하는 거대한 사건들과 직면하는 이야기다. 특히 영화 '하얼빈', '남산의 부장들', '내부자들' 등을 연출한 우민호 감독의 첫 시리즈 연출작으로, 현빈과 우민호 감독은 '하얼빈'에 이어 재회한다.



중앙정보부 과장 백기태 역을 맡아 처음으로 OTT 시리즈에 도전한 현빈은 전작 '하얼빈' 때에 비해 13~14kg 정도 증량했다고 밝혔다.



현빈은 "'하얼빈'을 했을 때 감독님이 저에게 지나가는 말로 '현빈 씨 근육이 없으면 좋겠어요'라고 하셨다. 그래서 '하얼빈' 준비할 땐 운동을 하나도 안 하고 근육도 살도 뺐다. 그때 기준으로 본다면, '메이드 인 코리아'에서 13~14kg가 불었다"라고 설명했다.



이어 체중 증량을 한 이유에 대해 현빈은 "당시 중앙정보부라는 최고의 권력기관에 속한 한 사람의, 중앙정보부라는 위압감이 이 사람 자체에도 보였으면 좋겠다 생각이 들었다. 그래서 벌크업을 하고, 운동도 하고 근육을 붙였다"라고 전했다. 그러면서 "지금 제가 배우 생활 하면서 가장 큰 몸을 가지고 있는 거 같다. 제가 여태까지 연기했던 캐릭터들 중에서 가장 크다"라고 덧붙였다.



한편 '메이드 인 코리아'는 디즈니+를 통해 오는 24일(수) 2개, 31일(수) 2개, 2026년 1월 7일(수) 1개, 1월 14일(수) 1개의 에피소드를 공개, 총 6개의 에피소드로 만나볼 수 있다.



[사진=백승철 기자]



강선애 기자



(SBS연예뉴스 강선애 기자)