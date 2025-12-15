이집트, 14ｍ 파라오 조각상 '멤논의 거상' 복원해 공개

▲ 14일 공개된 이집트 룩소르의 '멤논의 거상'

이집트에서 거대 파라오 조각상 두 점이 20여 년간의 복원을 거친 끝에 14일(현지시간) 공개됐습니다.AP통신에 따르면 이집트 정부는 이날 남부 룩소르에서 이른바 '멤논의 거상'이라고 불리는 조각상 두 점을 공개했습니다.이들 조각상은 약 3천400년 전 고대 이집트의 번성기를 통치했던 파라오 아멘호테프 3세의 모습을 조각한 것입니다.기원전 1350년경 만들어진 이 조각상들은 각각 높이 14.5ｍ, 13.6ｍ에 달합니다.아멘호테프 3세가 양손을 허벅지에 올리고 앉아있는 모습이며, 석상의 얼굴은 동쪽의 나일강을 바라보고 있습니다.머리에는 파라오가 쓰는 머리 천 조각인 네메스(Nemes)를 하고 있습니다.석상의 발아래에는 두 개의 작은 조각상이 있는데 이는 아멘호테프 3세의 아내인 티예를 나타내는 것으로 추정됩니다.이들 조각상은 이집트 중부 하트눕에 있는 채석장에서 가져온 설화석고로 제작됐으며 아멘호테프 3세가 룩소르에 지은 장제전(국왕의 영혼을 제사하던 신전) 입구를 지키는 용도로 만들어진 것으로 전해집니다.그러나 이 조각상은 기원전 1200년경 발생한 지진으로 무너져 조각났습니다.일부 조각은 다른 신전으로 옮겨져 재사용되기도 했습니다.그러다 1990년대 후반부터 고고학자 등 전문가로 구성된 이집트와 독일 합동 조사팀이 복원에 나섰습니다.모하메드 이스마일 이집트 유물최고위원회(SCA) 사무총장은 멤논의 거상이 룩소르에 있어 중요한 의미라면서 "아멘호테프 3세의 장제전이 오래전 어떤 모습이었는지 되살리려는 것"이라고 전했습니다.멤논의 거상 복원과 공개는 이집트의 관광업을 부흥시키기 위한 차원이기도 하다고 AP는 전했습니다.(사진=AP, 연합뉴스)