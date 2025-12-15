국방부, '4·3 강경 진압' 박진경 을지무공훈장 서훈 취소 검토

▲ 지난 12일 서울 용산구 전쟁기념관 앞에서 국가폭력피해범국민연대와 제주4·3범국민위원회 회원들이 제주 4·3 사건 당시 강경진압을 주도한 고(故) 박진경 대령이 국가유공자로 등록된 것을 규탄하며 등록 취소를 촉구하고 있다.

국방부가 제주 4·3 사건 당시 강경 진압을 주도한 고 박진경 대령의 무공훈장 서훈 취소를 검토합니다.박 대령은 무공훈장을 근거로 국가유공자로 지정됐는데, 이재명 대통령이 국가보훈부에 박 대령의 국가유공자 등록 취소를 검토하라고 지시한 데 따른 조치입니다.국방부는 박 대령 국가유공자 지정의 근거가 되는 무공수훈에 대한 재검토를 위해 관계기관 협의와 관련 법령 검토가 필요하다고 설명했습니다.보훈부 관계자는 박 대령의 국가유공자 지정이 을지무공훈장 수훈 사실을 근거로 이뤄졌기 때문에 보훈부가 임의로 취소할 수 없다며 "다만 무공훈장 서훈이 취소될 경우 국가유공자 지정도 소급해서 취소된다"고 말했습니다.권오을 보훈부 장관은 오늘(15일) 자신의 SNS에 박 대령 국가유공자 지정 논란을 거론하고 "제주 4·3 희생자는 국가폭력의 희생자"라며 "이념과 진영의 첨예한 현장에서 사실대로 판단하고 후속 조치를 할 예정"이라고 밝혔습니다.박 대령 유족은 지난 10월 을지무공훈장 수훈을 근거로 박 대령에 대한 국가유공자 지정을 신청했고, 서울보훈지청은 이를 승인했습니다.이에 4·3 단체와 제주 지역사회를 중심으로 4·3 사건 학살 책임자를 국가유공자로 인정했다며 강한 반발이 터져 나왔습니다.(사진=연합뉴스)