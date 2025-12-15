MC몽, 박나래·조세호 지원 사격…"무슨 권리로 직업까지 빼앗나"

가수 MC몽이 개그우먼 박나래와 조세호의 활동 중단과 관련해 두 사람을 옹호하는 듯한 게시글을 올려 논란이 되고 있습니다.



MC몽은 어제(14일) 자신의 SNS에 "박나래 씨의 예능을 보면서 웃으며 좋다고 했으면서 마치 예측했다는 듯하는 건 정말 사람이 할 짓인가 싶다"며 장문의 글을 게시했습니다.



그러면서 "공직자들은 사고 쳐도 그다음 날 출근하면서 무슨 권리로 직업까지 뺏으려 하느냐"고 주장했습니다.



또 "모두가 힘든 연말이라, 박나래, 조세호가 미울 만큼 한가하지도 않다"며 "하차하는 연예인들 잘못한 거 있으면 숨지 말고 입장 발표 솔직하게 하고 혼날 게 있으면 시원하게 받으라"고도 했습니다.



매니저 갑질 의혹을 받고 있는 박나래에게는 "매니저들과 진심으로 합의하라"고 조언도 했습니다.



MC몽은 해당 게시물이 온라인에서 확산하자 자신의 SNS에서 삭제했습니다.



이후 새로운 글을 올려 "내가 한 실수를 누군가는 하지 않기를 바라며, 너무 겁먹지 말라고 쓴 글"이었다고 해명했습니다.



앞서 박나래는 매니저에 대한 갑질 의혹과 불법 의료 시술 의혹으로 방송 활동을 중단했는데, 아직 불법 의료 시술 의혹에 대한 추가 입장은 밝히지 않고 있습니다.



조세호 또한 조직폭력배 연루설에 휩싸이며 출연하던 방송 프로그램들에서 하차하겠다고 선언했습니다.



(취재 : 이현영, 영상편집 : 채지원, 제작 : 디지털뉴스부)