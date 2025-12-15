10·15 대책 후 서울 아파트 거래량 62% 급감

[경제 365]



10·15 대책 이후 서울 주택 시장에서 아파트와 오피스텔의 거래 흐름이 뚜렷하게 갈렸습니다.



부동산 플랫폼 직방에 따르면, 서울 아파트 매매 거래량은 대책 시행 이전 46일 동안 1만 4천38건이었지만, 시행 이후 같은 기간에는 5천367건으로 약 62% 급감했습니다.



대출 규제가 이미 강화된 상황에서 토지거래허가구역 확대와 규제지역 지정까지 겹치며 투자 목적의 매수가 크게 위축된 영향으로 풀이됩니다.



반면 오피스텔은 같은 기간 1천1건에서 1천322건으로 32% 증가했습니다.



규제의 초점이 아파트에 맞춰지면서 상대적으로 규제가 덜한 오피스텔로 수요가 이동한 것으로 분석됩니다.



지역별로는 동작구와 서대문구, 노원·성북구의 거래 증가율이 높았고, 실제 거래는 강남과 영등포, 마포와 송파 등 업무지구와 도심권 중심으로 형성됐습니다.



서울 오피스텔의 평균 거래가격은 3억 3천만 원대 수준으로, 대책 전후 큰 변화는 없었습니다.



거래 증가는 특정 고가 지역이 아니라 비교적 접근 가능한 가격대 단지로 분산됐다는 분석입니다.



