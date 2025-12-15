뉴스

10·15 대책 후 서울 아파트 거래량 62% 급감

작성 2025.12.15 12:31 조회수
10·15 대책 이후 서울 주택 시장에서 아파트와 오피스텔의 거래 흐름이 뚜렷하게 갈렸습니다.

부동산 플랫폼 직방에 따르면, 서울 아파트 매매 거래량은 대책 시행 이전 46일 동안 1만 4천38건이었지만, 시행 이후 같은 기간에는 5천367건으로 약 62% 급감했습니다.

대출 규제가 이미 강화된 상황에서 토지거래허가구역 확대와 규제지역 지정까지 겹치며 투자 목적의 매수가 크게 위축된 영향으로 풀이됩니다.

반면 오피스텔은 같은 기간 1천1건에서 1천322건으로 32% 증가했습니다.

규제의 초점이 아파트에 맞춰지면서 상대적으로 규제가 덜한 오피스텔로 수요가 이동한 것으로 분석됩니다.

지역별로는 동작구와 서대문구, 노원·성북구의 거래 증가율이 높았고, 실제 거래는 강남과 영등포, 마포와 송파 등 업무지구와 도심권 중심으로 형성됐습니다.

서울 오피스텔의 평균 거래가격은 3억 3천만 원대 수준으로, 대책 전후 큰 변화는 없었습니다.

거래 증가는 특정 고가 지역이 아니라 비교적 접근 가능한 가격대 단지로 분산됐다는 분석입니다.

*이 기사는 AI 오디오로 제작됐습니다.
Copyright Ⓒ SBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지
