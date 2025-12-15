챗GPT인 줄 결제했는데…무심코 맨위 눌렀다가 당한다

<앵커>



챗GPT 같은 생성형 AI 서비스를 이용하시는 분들이 많으실 텐데, 주의가 필요합니다. 생성형 AI 서비스를 모방한 유사 사이트에 접속했다가 피해를 보는 사례가 늘고 있는 것으로 나타났습니다.



정성진 기자입니다.



<기자>



질문하면 AI가 답을 해주는 챗봇 서비스처럼 보이는 홈페이지입니다.



흡사 챗GPT 서비스 같아 보이지만, 로고도, 이름도 조금씩 다릅니다.



챗GPT 등 생성형 AI 서비스 열풍이 이어지면서 최근 이를 모방한 사이트가 급증하고 있습니다.



한국소비자원은 올해 10월까지 생성형 AI 유사 사이트 관련 소비자 상담 37건이 접수됐다고 밝혔습니다.



접속 경로가 확인된 23건 중 90%가 넘는 21건은 구글 등 포털 사이트에서 생성형 AI 서비스명을 검색하면 검색 결과 상단에 노출된 광고 링크를 통해 접속한 것으로 확인됐습니다.



로고부터 대화창 형식과 AI 모델 명칭까지 그대로 베껴 가짜 사이트인지 구분하는 게 쉽지 않도록 만들고, 소비자들의 유료 결제를 유도한 겁니다.



하지만 실제 서비스 품질은 현저히 낮거나 엉뚱한 답변을 하는 경우가 대부분이었습니다.



해당 사이트에 환불 요청 이메일을 보냈지만, 사업자들은 전혀 응답하지 않았고, 환불 규정도 7일 이내 20개 미만의 메시지를 보낸 경우만 환불 가능 하도록 하는 등 불리한 조건을 명시한 경우가 많은 것으로 확인됐습니다.



소비자원은 AI 공식 홈페이지 주소와 개발사명을 정확히 확인하고, 포털 사이트 검색 시 상단에 노출되는 광고 링크를 주의하라면서, 구입일로부터 120일 동안 거래 취소를 요청할 수 있는 '차지백 서비스'를 신청한 신용카드를 사용할 것을 당부했습니다.



(영상취재 : 김민철, 영상편집 : 박춘배)