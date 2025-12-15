"통일교 특검 대신 경찰 수사"…"대통령까지 은폐 개입"

<앵커>



정치권에서는 통일교의 전방위 로비 의혹과 관련해서 민주당이 경찰의 신속한 수사를 촉구했습니다. 국민의힘은 이재명 대통령까지 개입한 권력형 범죄 은폐라며 야당이 추천하는 특검을 수용하라고 요구했습니다. 양당은 오늘(15일) 발표된 내란특검의 수사 결과를 두고는 상반된 평가를 내렸습니다.



민경호 기자입니다.



<기자>



민주당은 12.3 계엄을 수사한 내란특검팀의 최종 수사결과에 대해 윤석열 전 대통령을 재구속하는 등 진전이 있었다고 평가했습니다.



다만, 수사의 전반전은 이렇게 끝났지만, 국민적 의구심은 여전히 남아 있다며 규명되지 못한 내용에 대한 2차 특검을 해야 한다고 재차 강조했습니다.



[정청래/민주당 대표 : 내란의 진짜 동기가 무엇인가, 이 부분이 밝혀지지 않았습니다. 심지어 계엄 주요 가담자들이 잇따라 불구속되며 내란 은폐 가능성 역시 커지고 있습니다.]



민주당은 야당이 역공을 펼치고 있는 통일교 의혹과 관련해서는 국민의힘과 통일교의 조직적 유착 범죄를 물타기 하려 하지 말라고 비판했습니다.



특검으로 통일교 의혹을 수사해야 한다는 국민의힘의 주장에는 수사 기관의 신속하고 철저한 진실규명이 먼저라고 선을 그었습니다.



국민의힘은 민주당의 2차 특검 추진 움직임에 민주당 인사들이 연루된 통일교 금품 수수 의혹부터 규명하라고 맞섰습니다.



이번 사건을 '통일교 게이트'로 이름 짓고 야당이 추천하는 특검을 수용하라고 민주당을 압박했습니다.



[장동혁/국민의힘 대표 : 이 사건은 대통령까지 개입한 명백한 권력형 범죄 은폐입니다. 이보다 분명한 특검 사유는 없을 것입니다.]



국민의힘은 내란 특검팀의 수사 결과 발표에 대해서는 증거 없는 내란몰이로 끝났다고 강하게 비판했습니다.



특히, 국민의힘을 위헌 정당으로 몰아가기 위해 수사를 끼워 맞췄다는 의심이 든다며 '전형적인 야당 탄압 표적 특검'이라고 비판했습니다.



2차 특검 추진과 통일교 의혹을 둘러싸고 여야의 가파른 대치가 연말 정국 내내 이어질 전망입니다.



(영상편집 : 오영택)