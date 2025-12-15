경찰, '통일교 의혹' 압수수색…전재수·특검팀 등 10곳

<앵커>



통일교의 정치권 전방위 로비의혹을 수사하고 있는 경찰이 통일교 세계본부와 가평 천정궁에 대한 압수수색에 나섰습니다. 이 압수수색 대상에는 한학자 총재와 윤영호 전 본부장이 수감된 서울구치소, 또 김건희 특검 사무실과 전재수 의원의 자택과 의원실도 포함됐습니다.



김태원 기자입니다.



<기자>



경찰청 특별전담수사팀은 오늘(15일) 오전 9시 무렵부터 경기 가평의 통일교 천정궁과 서울 용산구 서울본부 등을 대상으로 정치권 로비의혹에 대한 전방위 압수수색에 나섰습니다.



이번 의혹을 촉발한 윤영호 전 통일교 세계본부장과 한학자 총재가 구속 수용된 서울구치소도 압수수색 중입니다.



경찰은 윤 전 본부장뿐 아니라, 한 총재에 대해서도 금품 공여 혐의를 받는 피의자로 입건한 상태입니다.



전재수 전 해양수산부 장관의 자택과 의원회관 사무실, 임종성 전 민주당 의원, 김규환 전 미래통합당 의원의 자택도 압수수색 대상에 포함된 것으로 파악됐습니다.



경찰은 서울 광화문의 김건희 특검 사무실에도 수사관을 보내 수사 자료 일체를 확보하는 등 오늘 압수수색 대상은 모두 10곳에 달합니다.



금품수수 의혹의 당사자들이 혐의를 전면 부인하고 있는 가운데, 경찰이 관련 증거를 확보할 수 있을지 관심이 모아지고 있습니다.



전재수 전 장관은 오늘도 SNS를 통해 불법적인 금품수수 등의 일은 추호도 없었다고 주장했고, 김규환 전 의원은 오늘 오후 경찰청 앞에서 기자회견에 나설 예정입니다.



윤 전 본부장은 지난 12일 국민의힘 권성동 의원 재판에 증인으로 나와 "세간에 회자되는 부분도 그런 진술은 한 적이 없다"며 특검에서의 진술을 사실상 번복했습니다.



경찰은 오늘 압수수색을 통해 로비에 쓰인 것으로 지목된 금품 확보와 동시에, 통일교 회계자료 등을 바탕으로 자금 흐름 추적에 나설 걸로 보입니다.



(영상취재 : 조창현, 영상편집 : 신세은)