유키스 출신 신수현, 미니 2집 'Gray.' 발매…솔로 아티스트 도약

[SBS연예뉴스 ㅣ 강경윤 기자] '유키스 메인보컬' 신수현이 회색빛 이야기를 전한다.신수현은 오는 2026년 1월 7일 미니 2집 'Gray.'를 발매한다. 신수현의 컴백은 지난 7월 두 번째 싱글 'TODAY IS' 발매 이후 약 6개월 만이다.'Gray.'는 신수현이 지나온 순간들을 회색빛으로 담아낸 미니앨범이다. 오래도록 기억에 남을 회색의 감정선이 자연스럽게 이어지며 하나의 흐름을 만들 예정이다.꾸준한 음악적 행보를 이어오며 솔로 아티스트로서 새롭게 도약한 신수현은 'Gray.'를 통해 자신만의 음악적 색채를 한층 견고히 할 것으로 기대된다.앨범 발매 소식과 함께 'Gray.'의 콘셉트 포토도 공개됐다. 신수현은 절제된 움직임 속에 섬세한 감정선을 오롯이 담아내며 '회색의 온도'를 시각적으로 구현해 눈길을 끌었다.한편, 신수현의 미니 2집 'Gray.'는 내년 1월 7일 오후 6시 각종 음원 사이트를 통해 발매된다.사진제공=NewBoat(SBS연예뉴스 강경윤 기자)