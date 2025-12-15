중 관영지, 일 방위비 증액에 "중국 견제 위한 것…군비 경쟁 촉발"

▲ 중국 시진핑 주석과 일본 다카이치 총리

중국 관영 매체가 일본의 방위비 증액은 중국 견제를 위한 것이며 동아시아의 군비 경쟁을 촉발할 수 있다고 지적했습니다.14일 중국 공산당 기관지 인민일보 계열의 영자신문 글로벌타임스는 외교·안보 전문가 분석을 인용해 "일본의 방위비 증액 계획은 군국주의 부활의 위험한 징후"라면서 이같이 밝혔습니다.일본 교도통신에 따르면 일본 정부는 내년 방위비(방위 예산)를 사상 최고 수준인 9조 엔(약 85조 원)으로 증액하는 방안을 검토하고 있으며, 관련 예산은 장사정 미사일 도입과 연안 방어 체제인 '실드' 구축에 활용할 계획입니다.중국 외교 싱크탱크인 국제문제연구원의 샹하오위 아태연구소 특별초빙연구원은 글로벌타임스에 "이는 중국을 견제하기 위한 전방 전투망 구축이라는 핵심 목표를 염두에 둔 것"이라면서 "고도의 군사적 팽창을 보여준다"고 평가했습니다.샹 연구원은 이어 "일본은 매년 군사력을 확장하고 군사적 금기를 점진적으로 깨뜨려 국제 사회와 자국민 모두의 군사적 감수성을 점차 무뎌지게 하고 있다"고 주장했습니다.군사 전문가 쑹중핑은 "안보 불안을 구실로 정당화되는 일본의 이 같은 군사력 증강은 여러 연쇄반응을 일으킬 것"이라며 "동아시아의 군비 경쟁을 촉발할 것이고, 남서부 섬들에 군사력을 배치하면 동중국해와 타이완해협의 완충지대가 축소돼 긴장이 고조될 것"이라고 주장했습니다.그는 이어 "일본의 급진적 정책은 아시아 이웃 국가들을 자극하고, 많은 아시아 국가들에게 2차 세계대전의 고통스러운 기억을 되살릴 것"이라고 덧붙였습니다.글로벌타임스는 일본 내에서도 방위비 증액이 국민들에게 경제적 부담을 줄 것이라는 여론이 조성되고 있다는 데에도 주목했습니다.그러면서 일본 싱크탱크인 노무라연구소가 지난 8일 기고문을 통해 "방위비 증액이 확정될 경우 장기 금리 상승과 엔화 가치 하락이 더욱 가속화될 수 있다"면서 "금융시장에서는 엔화, 국채, 주식의 삼중 하락과 '일본 매도세(sell-off of Japan)'를 동반하는 위기 시나리오가 예고된다"고 전망한 내용을 전했습니다.이밖에도 "임금 인상률이 물가 상승률을 따라가지 못하고, 세금과 사회보험료 부담으로 미래에 대한 불안감이 커지는 시기에 국민에게 매년 수만 엔에 달하는 추가 부담을 지우는 것은 현실적이라고 할 수 없다"는 도쿄신문의 사설을 소개하며 일본 내에서 이에 대한 우려의 목소리가 커지고 있다고 설명했습니다.한편, 미국은 중국 군사력 강화에 대한 부담 분담과 미일 군사 동맹 강화를 명분으로 일본 정부에 방위비를 국내총생산(GDP)의 3.5%까지 증액할 것을 압박해왔습니다.일본의 연간 방위비 예산은 오랜 기간 GDP의 1%, 약 5조 엔(약 47조 원) 수준으로 제한돼 있었습니다.