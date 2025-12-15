전재수, 통일교 행사 참석 의혹에 "고향서 벌초" 반박

▲ 전재수 전 해양수산부 장관

통일교 금품 수수 의혹으로 해양수산부 장관을 사퇴한 더불어민주당 전재수 의원은 2018년 9월 통일교 측 행사에 그가 참석한 정황이 있다는 언론 보도를 정면 반박했습니다.전 의원은 오늘(15일) 자신의 페이스북 글을 통해 "2018년 9월 9일 통일교 행사 날은 제 고향 의령에서 벌초하고 있었다"고 밝혔습니다.그가 같은 해 5월 또 다른 통일교 행사에 참석했다는 의혹에 대해서도 "600명이 모였다는 (해당) 통일교 행사 날 제 지역구 모성당 60주년 미사와 미사 후 기념식까지 참석했다"고 반박했습니다.전 의원은 그러면서 "분명히 불법적인 금품 수수 등의 일은 추호도 없었음을 말씀드린다"고 재차 강조했습니다.이어 "제 지역구 (부산) 북구에서 79살까지는 형님, 누님, 80살부터는 큰 형님, 큰 누님이라고 한다"며 "형님, 누님들이 교회를 다니든, 성당을 다니든, 절을 다니든 제게는 소중한 형님이자 누님이고 너무나 소중한 이웃"이라고 덧붙였습니다.한 일간지는 전 의원이 2018년 5월과 9월 등 2018∼2020년 최소 7차례 통일교 측과 접촉한 것으로 나타났다고 보도했습니다.앞서 특검은 전 의원이 2018년 9월 통일교 측으로부터 금품을 받아 갔다는 윤영호 전 통일교 세계본부장 진술을 확보, 관련 사건을 경찰청 국가수사본부로 이첩했습니다.경찰은 이 의혹 등과 관련, 오늘 전 의원의 자택과 의원실, 경기 가평 통일교 천정궁, 서울 용산구 통일교 서울본부 등을 압수수색했습니다.전 의원은 자신의 혐의를 전면 부인하고 있습니다.(사진=연합뉴스)