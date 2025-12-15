총격 상처 피해 진학한 미 대학서 또 총기난사…"엄청난 타격"

▲ 브라운대 총격 희생자들 추모하는 사람들

미국 동부 브라운대에서 총격 사건으로 10여 명의 사상자가 나온 가운데, 이 대학의 한 재학생이 고교 시절에 이어 대학에서도 총격 사건에 노출되는 불운을 겪은 것으로 전해졌습니다.학교 내 총격 사건이 빈번한 미국에서는 청소년기에 이어 대학에서도 총기 사건을 겪는 충격적인 사례들이 생기고 있습니다.14일(현지시간) 미 일간 워싱턴포스트(WP)에 따르면, 브라운대 3학년인 미아 트레타(21)는 2019년 캘리포니아주 산타클라리타 소재 소거스 고등학교에서 있었던 총격 사건의 생존자입니다.신입생이었던 트레타는 학교 선배가 난사한 총에 복부를 맞았습니다.트레타는 여러 번 수술받은 끝에 살아남았지만, 가장 친한 친구는 목숨을 잃었습니다.이 충격적인 경험은 트레타가 브라운대 진학을 결정하는 데 결정적인 영향을 미쳤습니다.브라운대는 총기 규제가 엄격한 로드아일랜드주에 있었고, 총격으로 트라우마가 생긴 고향에서도 가장 멀리 떨어진 지역에 있었습니다.하지만 트레타는 지난 13일 또다시 학교에서 총격 사건을 겪게 됐습니다.브라운대 대형 강의실에서 발생한 이 사건으로 최소 2명이 숨지고 9명이 부상했습니다.트레타는 당시 기숙사에서 공부 중이었기에 직접적인 총격을 피할 수 있었지만, 총격범이 활보하고 있다는 경보음 속에서 경찰의 수색이 끝날 때까지 몸을 숨겨야 했습니다.트레타는 WP와의 인터뷰에서 "마침내 편안함을 느끼기 시작한 공간을 찾았는데, 그곳마저 다시 빼앗겼다"면서 "이 일은 나에게 엄청난 타격을 줄 것이 분명하다"고 말했습니다.그는 브라운대 재학생들도 몇 년 전 자신이 그랬던 것처럼 삶을 바꿔놓은 것과 같은 슬픔과 공포를 겪게 될 것이라며 "모두가 혼란스러워하고 무엇을 해야 할지 확신이 서지 않고 갈팡질팡하고 있다"고 분위기를 전했습니다.삶을 파괴하는 총기 폭력을 경험한 후 총기 규제 활동을 펼쳐 온 트레타는 자신이 총격 생존자들과 교류하면서 얻은 경험을 동료 재학생들과 나누겠다고 다짐했습니다.미국에는 트레타처럼 두 번이나 '학교 총격'을 겪은 학생들이 있습니다.2018년 플로리다주 파크랜드 고등학교 총기 난사 사건의 생존자들은 올해 4월 플로리다주립대에서 또 총격 사건을 겪었습니다.미시간주 옥스퍼드 고등학교에서 2021년 총격을 경험한 학생들도 2023년 미시간주립대에서 또 학내 총격에 노출됐습니다.한편, 경찰은 브라운대 총격 사건의 용의선상에 오른 인물을 구금했다고 AP 통신은 보도했습니다.소식통들은 위스콘신주 출신의 24세 남성이 용의자로 지목된 상태라고 전했습니다.(사진=AP, 연합뉴스)