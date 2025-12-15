한국GM "국내 생산에 3억 달러" 투자 계획 발표…'철수설' 불식 나서

▲ 한국GM의 내년 비즈니스 전략

제너럴모터스(GM) 한국사업장이 한국 내 생산 시설에 3억 달러, 우리 돈 약 4천429억 원을 투자해 제품 생산을 지속할 기반을 강화하겠다고 밝혔습니다.한국GM이 국내 사업 및 투자 계획을 대외적으로 발표한 것은 이례적으로, 올해 들어 미국 관세와 자산 매각, 직영 서비스센터 폐쇄 등으로 재점화한 철수설을 불식시키려는 시도로 해석됩니다.한국GM은 오늘(15일) 인천 서구 청라국제도시 내 GM 청라 주행시험장 타운홀에서 'GM 한국사업장 2026 비즈니스 전략 콘퍼런스'를 열어 내년 비즈니스 전략을 발표했습니다.한국GM은 국내 생산 설비의 최대 가동과 투자를 통해 쉐보레 트랙스 크로스오버와 트레일블레이저 등 글로벌 시장에서 이어지는 스포츠유틸리티차(SUV) 모델 수요에 대응할 계획이라고 밝혔습니다.특히 트랙스 크로스오버는 미국 소형 SUV 시장에서 지난해 판매 1위를 기록했고, 올해 3분기에도 1위를 유지했습니다.한국GM은 이런 글로벌 SUV 수요에 대응해 국내에 연 최대 50만 대 규모의 차량 생산 역량을 확보했다고 설명했습니다.또 한국 내의 제품 업그레이드를 위해 3억 달러를 투자하는 등 2028년 이후에도 생산을 지속할 기반을 강화하겠다고 밝혔습니다.헥터 비자레알 한국GM 사장 겸 최고경영자는 "중장기 경쟁력 강화를 위해 국내 생산 기반에 대한 투자를 지속할 것"이라며 "한국에 대한 GM의 확고한 약속에는 변함이 없으며 그 어느 때보다 지속가능한 미래를 향한 준비가 돼 있다"고 말했습니다.한국GM은 국내 출시 브랜드를 다양화하는 멀티 브랜드·채널 전략으로 내수 시장에 대한 의지도 밝혔습니다.우선 내년 중 프리미엄 브랜드인 뷰익을 국내에 공식 론칭하고 1개 차종을 출시합니다.또 픽업트럭·상용차 전문 브랜드인 GMC도 3개 차종을 출시하며 브랜드를 확장할 예정입니다.한국GM은 "한국은 북미 지역을 제외한 GM의 글로벌 시장 중 4개 제품 브랜드(쉐보레, 캐딜락, GMC, 뷰익)를 모두 도입한 첫 번째 시장으로, GM에 한국이 전략적으로 얼마나 중요한 시장인지 입증한 것"이라고 설명했습니다.(사진=한국GM 제공, 연합뉴스)