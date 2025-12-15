[자막뉴스] "'내부의 적' 처단!" 트럼프에…군 수뇌부 "불법 명령엔 불복할 것"

재집권한 지 1년도 되지 않은 도널드 트럼프 미국 대통령의 '레임덕' 현상이 심화하고 있습니다.



공화당 내부 동요가 뚜렷해지는 상황에서 군 수뇌부까지 트럼프 대통령의 안보관을 공개 반박하고 나섰습니다.



미 정치 전문매체 더 힐에 따르면 지난 11일 상원 군사위원회 청문회에 출석한 그레고리 기요 미군 북부사령관은 최근 트럼프 대통령이 여러 차례 "'내부의 적'이 있다"고 발언한 데 대한 의견을 묻는 질문에 "내부의 적이 있다는 어떤 징후도 가지고 있지 않다"고 답했습니다.



그러면서 "국토 수호를 위해 여러 방법으로 태세를 갖추고 있지만, 그런 식으로 임무를 부여받은 적은 없었다"고도 했습니다.



북부사령부는 다른 사령부와 달리 미 본토 수호를 전담하는 핵심 조직입니다.



그런 북부사령부의 사령관이 트럼프 대통령의 안보관을 상징하는 단어 '내부의 적'을 공개 부정하고 나선 겁니다.



기요 사령관은 "대통령이 특정 단체를 테러 조직으로 규정하고 공격을 명령하면 어떻게 하겠느냐"는 질의에 "명령 즉시 참모진과 상의해 합법성을 우선 평가할 것이고, 합법적이지 않다면 수행하지 않겠다"고도 답했습니다.



군 통수권자 명령이라 해도 불법 정치 개입으로 판단될 경우 따르지 않겠다는 확고한 의지를 드러낸 겁니다.



'내부의 적'은 최근 트럼프 대통령이 자신의 강경 반이민 정책 등에 반대하는 민주당과 시민단체들을 비난하면서 써 온 말입니다.



지난달에는 "급진 좌파 등 '내부의 적'을 제압하기 위해 군대를 동원할 수 있다"는 트럼프 대통령 주장에 맞서 해군 파일럿이자 우주 비행사 출신인 마크 켈리 민주당 상원의원이 "현역 군인은 헌법을 수호하고 불법적인 명령을 거부할 의무가 있다"는 소셜미디어 영상 메시지를 내기도 했습니다.



이에 헤그세스 국방부 장관까지 나서서 반역 혐의라는 이유로 켈리 의원 징계를 추진했지만 공화당 소속 거물 로저 위커 상원 군사위원장은 "별다른 내용이 없기 때문에 처벌할 근거가 없다"고 퇴짜를 놨습니다.



(취재 : 김민정, 영상편집 : 김나온, 제작 : 디지털뉴스부)