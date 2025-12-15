노백, PGA 2인 1조 대회 또 우승…이번엔 코글린과 정상

▲ 우승컵 든 노백(왼쪽)과 코글린

로런 코글린-앤드루 노백(이상 미국)이 미국프로골프(PGA) 투어와 미국여자프로골프(LPGA) 투어가 공동 주관하는 2인 1조 혼성 이벤트 대회에서 우승을 차지했습니다.두 선수는 오늘(15일) 미국 플로리다주 네이플스의 티뷰론 골프클럽(파72)에서 열린 그랜트 손턴 인비테이셔널(총상금 400만 달러) 최종 3라운드에서 9언더파 63타를 쳐 최종 합계 28언더파 188타로 공동 2위 그룹을 3타 차로 제치고 우승컵을 들었습니다.노백은 올해 단체전에서만 두 번의 우승을 차지하는 진기록을 썼습니다.지난 4월에 열린 PGA 투어 2인 1조 단체전 취리히 클래식에서 벤 그리핀(미국)과 함께 PGA 투어 생애 첫 승을 거둔 바 있습니다.경기는 두 선수가 티샷한 뒤 두 번째 샷부터 서로의 공을 바꿔 플레이해서 좋은 스코어를 적어내는 변형 포볼 방식으로 펼쳐졌습니다.두 선수는 보기 없이 버디만 9개를 합작하며 여유롭게 우승했습니다.둘은 지난해 제이크 냅(미국)-패티 타와타나낏(태국)이 세운 대회 최저타(27언더파 189타) 기록도 깼습니다.노백은 "단체전에서 또 우승해 의미가 있는 것 같다"며 "다만 경기 중엔 이를 의식하지 않았다"고 소감을 밝혔습니다.두 선수는 각각 우승상금 50만 달러(약 7억 3천만 원)를 챙겼습니다.찰리 헐(잉글랜드)-마이클 브레넌(미국), 제니퍼 컵초-크리스 고터럽(이상 미국), 넬리 코르다-데니 매카시(이상 미국) 조는 각각 최종 합계 25언더파 191타로 공동 2위에 올랐습니다.브룩 헨더슨-코리 코너스(이상 캐나다), 중국계 로즈 장-재미 교포 마이클 김(이상 미국) 조는 최종 합계 23언더파 193타 공동 5위로 대회를 마쳤습니다.리디아 고(뉴질랜드)-제이슨 데이(호주) 조는 17언더파 199타로 공동 13위를 기록했습니다.지난해 챔피언 냅-타와타나낏 조는 21언더파 195타로 9위에 올랐습니다.(사진=게티이미지)