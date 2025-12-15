옥태훈·배용준·노승열, PGA 도전 고배…Q스쿨 탈락

▲ 티샷하는 옥태훈

미국프로골프(PGA) 투어 입성에 도전한 한국 선수들이 모두 고배를 마셨습니다.옥태훈, 배용준, 노승열은 오늘(15일) 미국 플로리다주 폰테베드라비치에서 열린 PGA 투어 퀄리파잉(Q)스쿨 최종 라운드에서 저조한 성적을 거뒀습니다.배용준은 소그래스CC(파70·7천54야드)에서 치른 4라운드에서 버디 4개, 보기 3개를 합해 1언더파 69타를 작성, 최종 합계 이븐파 280타로 공동 85위에 머물렀습니다.옥태훈은 소그래스CC에서 버디 1개, 보기 3개로 2오버파 72타를 기록하면서 최종 합계 1오버파 281타 공동 92위로 대회를 마쳤습니다.3라운드까지 공동 51위를 달리던 노승열은 기권했습니다.소그래스 다이스 밸리 코스(파70·6천850야드) 10번 홀(파4)에서 시작한 노승열은 16번 홀(파5)에서 규정 타수보다 5타를 더 친 퀸튜플 보기(quintuple bogey)를 기록하는 등 전반에만 6오버파를 친 뒤 짐을 쌌습니다.이번 대회는 상위 5명에게 2026시즌 PGA 투어 출전권을 주고 공동 순위를 포함해 상위 40명에게는 2부 투어인 콘페리 투어 출전 자격이 부여됩니다.선수들은 다이스 밸리 코스와 소그래스CC에서 2라운드씩 총 4라운드로 승부를 겨뤘습니다.배용준은 올해 한국프로골프(KPGA) 투어 제네시스 포인트 5위 자격으로 PGA 투어 Q스쿨 2차전에 진출했고, 2차전을 통과하며 Q스쿨 최종전에 올라왔습니다.올해 KPGA 투어에서 3승을 거둔 옥태훈은 제네시스 대상 수상자 자격으로 PGA Q스쿨 최종전에 직행했습니다.우승은 최종 합계 14언더파 266타를 작성한 A.J. 에와트(캐나다)가 차지했습니다.공동 2위 애덤 스벤손(캐나다), 알레한드로 토스티(아르헨티나), 마르셀로 로소(콜롬비아·이상 12언더파 268타)는 2026 PGA 투어 직행 카드를 따냈습니다.11언더파 269타로 공동 5위에 오른 딜런 우(미국)는 동타를 기록한 벤 실버먼(캐나다)을 플레이오프에서 꺾고 PGA 투어 카드를 얻었습니다.그는 다이스 밸리 코스 18번 홀(파4)에서 펼쳐진 플레이오프에서 약 6m 거리의 버디 퍼트에 성공해 실버먼을 제쳤습니다.PGA 투어 Q스쿨은 지난해까지 공동 순위자에게 다음 시즌 PGA 투어 시드를 모두 부여했지만 올해는 연장전을 도입했습니다.재미교포 김찬은 9언더파 271타로 공동 9위에 올라 콘페리 투어 출전 자격을 얻었습니다.(사진=KPGA 제공, 연합뉴스)