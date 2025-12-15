'KBO 출신' 켈리, 애리조나와 591억 원에 2년 계약

▲ 애리조나 다이아몬드백스에서 6시즌 반 동안 활약한 메릴 켈리

KBO리그 출신으로 미국프로야구 메이저리그(MLB)에 '역수출 신화'를 쓴 우완 투수 메릴 켈리(37)가 4개월 만에 전 소속팀으로 금의환향합니다.AP통신은 켈리가 애리조나 다이아몬드백스와 4천만 달러(약 591억 원)에 2년 자유계약선수(FA) 계약을 맺었다고 오늘(15일) 전했습니다.켈리는 지난 8월 1일 트레이드 마감일에 애리조나에서 텍사스 레인저스로 트레이드됐습니다.애리조나주립대 출신인 켈리는 2010년 신인 드래프트에서 탬파베이 레이스에 지명됐지만 빅리그에 오르지 못하고 트리플A에서 던졌습니다.2015년 KBO리그로 이적한 켈리는 SK 와이번스(SSG 랜더스의 전신) 소속으로 4시즌 동안 48승 32패, 평균자책점 3.86을 기록했습니다.KBO리그에서 활약을 눈여겨본 애리조나는 2019년 켈리와 1,450만 달러에 4년 계약을 맺었습니다.켈리는 서른 살이 넘어 빅리그에 데뷔했지만, 올해까지 7시즌 동안 선발 투수로 활약하며 65승 53패, 평균자책점 3.77을 수확했습니다.올해에는 애리조나와 텍사스 두 팀에서 12승 8패, 평균자책점 3.52를 찍었습니다.강속구 투수는 아니지만 6가지 변화구를 구사하며 이닝 소화 능력을 인정받아 삼십 대 후반에도 대형 계약을 맺게 됐습니다.(사진=AP, 연합뉴스)