김성제 의왕시장, 응급처치 후 회복 단계…"생명 지장 없어"

▲ 김성제 의왕시장

갑자기 쓰러져 심정지 상태로 병원으로 이송돼 치료 중인 김성제 의왕시장은 일단 큰 고비를 넘긴 것으로 파악됐습니다.오늘(15일) 경기 의왕시 등에 따르면 김 시장은 현재 호흡과 맥박을 되찾고 생명에는 지장이 없는 안정적인 상태입니다.김 시장은 한때 눈을 뜨기도 했지만, 의식이 명료한 단계는 아닌 것으로 알려졌습니다.앞서 김 시장은 전날 오후 4시 9분 의왕시 자택 아파트단지 내 골프연습장에서 심정지 상태로 쓰러져 병원으로 이송됐습니다.119구급대에 의해 20여 분만에 병원으로 이송된 김 시장은 인공심폐장치인 에크모 시술 등 응급처치와 여러 검사를 받았습니다.뇌에는 이상이 없으며 심혈관계 이상 여부에 대한 검사 결과는 아직 나오지 않은 것으로 전해졌습니다.의왕시 관계자는 "골프연습장에 있던 주민의 신고를 비롯한 신속한 조치 덕분에 골든타임을 확보할 수 있었고 현재 김 시장은 안정적인 상태를 보인다"며 "중환자실에서 정밀 검사와 집중 치료가 진행 중"이라고 말했습니다.(사진=연합뉴스)