뉴스

김성제 의왕시장, 응급처치 후 회복 단계…"생명 지장 없어"

유영규 기자
작성 2025.12.15 07:54 조회수
프린트기사 본문 프린트 글자 크기
김성제 의왕시장, 응급처치 후 회복 단계…"생명 지장 없어"
▲ 김성제 의왕시장

갑자기 쓰러져 심정지 상태로 병원으로 이송돼 치료 중인 김성제 의왕시장은 일단 큰 고비를 넘긴 것으로 파악됐습니다.

오늘(15일) 경기 의왕시 등에 따르면 김 시장은 현재 호흡과 맥박을 되찾고 생명에는 지장이 없는 안정적인 상태입니다.

김 시장은 한때 눈을 뜨기도 했지만, 의식이 명료한 단계는 아닌 것으로 알려졌습니다.

앞서 김 시장은 전날 오후 4시 9분 의왕시 자택 아파트단지 내 골프연습장에서 심정지 상태로 쓰러져 병원으로 이송됐습니다.

119구급대에 의해 20여 분만에 병원으로 이송된 김 시장은 인공심폐장치인 에크모 시술 등 응급처치와 여러 검사를 받았습니다.

뇌에는 이상이 없으며 심혈관계 이상 여부에 대한 검사 결과는 아직 나오지 않은 것으로 전해졌습니다.

의왕시 관계자는 "골프연습장에 있던 주민의 신고를 비롯한 신속한 조치 덕분에 골든타임을 확보할 수 있었고 현재 김 시장은 안정적인 상태를 보인다"며 "중환자실에서 정밀 검사와 집중 치료가 진행 중"이라고 말했습니다.

(사진=연합뉴스)
Copyright Ⓒ SBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지
귀에 빡!종원
이 기사의 덧글 보기 0
이 기사 좋아요 하기 0
유영규 기자 사진
유영규 기자페이지 바로가기
    SBS 연예뉴스 가십보단 팩트를, 재미있지만 품격있게!

    이 시각 인기기사

    많이 본 뉴스

    스브스프리미엄

    스브스프리미엄이란?
      스브스프리미엄더 보기
      연합뉴스 - 국내최고 콘텐츠판매 플랫폼
      페이지 최상단으로 가기
      SBS 정보
      • SBS
      • 기사 관련문의 : 02-2061-0006
      • 뉴스 기사제보 : 02-2113-6000
      • Email : sbs8news@sbs.co.kr
      • 대표이사 : 방문신
      • 편집 책임자 : 김수형
      SBSi 정보

      Copyright Ⓒ SBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지