'미우새' 김민종, "2년 안에 결혼할 것 같다"···확신하는 이유는?

김민종이 곧 결혼을 할 것 같다고 했다.



14일 방송된 SBS '미운 우리 새끼'(이하 '미우새')에서는 배우 김민종이 지난주에 이어 스페셜 MC로 등장했다.



이날 방송에서 서장훈은 김민종에게 정말 축하할 일이 생겼다며 소식을 전했다.



이에 김희철과 신동엽은 "혹시 드디어?"라며 그의 핑크빛 소식을 기대했다.



하지만 이들이 기대하던 소식과는 다소 다른 소식이 전해졌다. 서장훈은 "무려 20여 년만에 영화 출연을 했는데, 이 영화가 개봉 전에 각종 영화제에서 수상을 했다"라며 배우 예지원과 주연을 맡은 영화 피렌체의 기쁜 소식을 전했다.



그리고 서장훈은 김민종이 제작진에게 2년 안에 결혼할 것 같다는 예고를 했다며 어떻게 된 것인지 물었다.



이에 김민종은 "작년부터 삼재, 악삼재였다. 어머니가 살아계셨을 때 봐주신 철학 선생님께 물어봤는데 올해까지만 버티면 좋은 일이 생길 거라고 하시더라. 그런데 정말 좋은 소식이 들리기 시작했다. 그리고 앞으로 2년에서 3년 안에 결혼운이 있다고 했는데 잘 풀릴 거라는 말도 맞았으니 기대가 된다"라며 결혼을 기대하는 이유를 밝혀 눈길을 끌었다.



(SBS연예뉴스 김효정 에디터)