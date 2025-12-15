[스브스夜] '런닝맨' 지예은, 강훈에 "내 마음 오해하지 마라, 그래도 사귀자면 사귈 것"···최다니엘 '졸업 소감'

최다니엘이 시청자들에게 작별을 고했다.



14일 방송된 SBS '런닝맨'에서는 최다니엘이 임대 멤버로서 졸업했다.



이날 방송에서 멤버들은 최다니엘의 졸업 소식에 1대 임대 멤버 강훈을 언급했다.



최다니엘은 김종국의 강훈 언급에 "예은이가 좋아하는 그놈 말이냐"라고 했고, 지예은은 "아니요, 안 좋아해요"라고 정색했다.



이에 김종국은 "안 좋아해? 사귀자 그러면?"이라고 물었고, 지예은은 "사귀죠"라며 바로 말을 바꿔 웃음을 자아냈다.



그리고 이때 게스트가 등장했다. 게스트는 바로 1대 임대 멤버 강훈이었던 것.



강훈의 등장에 멤버들은 놀란 마음을 감추지 못했다. 그리고 지예은은 잽싸게 강훈 옆으로 가며 사심을 채워 웃음을 자아냈다.



아무도 모르고 있던 강훈의 방문에 김종국은 "왜 연락을 안 하냐. 정신 차려라. 너도 여기서 더 있어야 된다"라고 버럭 했다.



그러자 강훈은 "제가 유명하다고 안 했는데 왜 그러는 거냐"라며 따박 따박 말대꾸를 했고, 김종국은 "스트레스받는다"라고 이마를 짚었다.



멤버들은 타 방송에서 강훈의 태연 2행시를 언급하며 예은으로 2행시를 해보라고 했다. 하지만 강훈은 "안 되겠다"라며 거듭 거절했다.



이에 최다니엘이 대신 2행시를 했다. 그는 "예은아, 은가누 닮았다"라며 지예은을 놀렸다. 그러자 강훈도 "예은아, 은가누 진짜 닮았다"라며 2행시를 완성해 지예은을 열받게 만들었다.



이날 미션 진행 중 지예은은 강훈과 단 둘이 차를 타고 이동했다. 이때 지예은은 "오해하지 마세요. 저 오빠 안 좋아해요"라며 해명을 했다. 그러면서도 강훈을 향한 플러팅을 멈추지 않았다.



지예은은 "제가 좋아한다고 오해하지 마라. 그래도 사귀자면 사귈 거다. 그런데 먼저 고백은 안 한다"라며 시종일관 밀당을 해 웃음을 자아냈다.



손을 잡고 등장한 지예은과 강훈을 본 최다니엘은 "촬영하면서 예은이 처음 봤을 때 다시 봐서 되게 반가웠고 촬영 때마다 봐서 좋았다"라며 자신의 마음을 전했다.



이에 지예은은 "왜 그래. 나 눈물 날 거 같잖아"라며 진짜 울어버려 모두를 당황시켰다. 이를 보던 지석진은 "너 다니엘 마음 눈치는 챘잖아"라고 했다. 그러자 지예은은 "좋아한다는 눈치는 채고 있었죠"라고 응수해 폭소를 자아냈다.



한편 이날 최다니엘은 "이렇게 보잘것없는 저를 반년 넘게 보살펴주시고 품어주신 런닝맨 제작진과 멤버들 모두 감사하다. 정말 재밌었다"라고 마지막 인사를 전했다.



(SBS연예뉴스 김효정 에디터)