미 장성의 소신발언…"대통령 명령이라도 합법 여부 따져볼 것"

▲ 상원 군사위에서 증언하는 기요 미 북부사령관

군 통수권자인 대통령의 명령이라도 합법 여부를 면밀히 따져본 뒤 집행하겠다는 미군 장성의 의회 답변이 주목받고 있습니다.트럼프 행정부가 주(州)방위군을 일부 도시 치안에 투입하는 문제가 주 의제였던 지난 11일(현지시간) 미 연방 상원 군사위원회 회의장에서입니다.잭 리드 상원의원(민주·로드아일랜드)은 "만약 대통령이 한 조직을 '비밀 명단'에 포함된 테러 조직으로 규정하는 상황에서 당신이 미국 영토 안에서 그들을 공격하라는 명령을 받을 경우 그 명령을 실행할 것인가"라는 질문을 던졌습니다.이에 그레고리 기요 미 북부사령부 사령관(미 공군 4성 장군)은 "내가 명령을 받으면 나는 그 명령을 평가하고, 그것이 합법적인 명령인지 확인하기 위해 법률 당국과 상의할 것"이라고 답했습니다.기요 사령관은 이어 "만약 내가 의문점이 있다면 나는 그것을 합참의장과 국방장관에게 가져갈 것이고, 그들은 언제든 환영한다"면서 "그리고 만약 내가 아무런 우려가 없고, 합법적 명령이라는 확신을 한다면 나는 분명히 그 명령을 실행할 것"이라고 답했습니다.기요 사령관은 또 도널드 트럼프 대통령이 자주 거론하는 '내부로부터의 침략', '내부의 적(enemy within)'에 대한 견해를 질문받자 "나는 내부의 적이 있다는 어떠한 징후도 파악하지 못했다"고 답했습니다.(사진=AP, 연합뉴스)