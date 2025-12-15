9년 달린 부산 명물 산타버스, '화재 가능성' 민원에 운영 중단

▲ 산타버스 내부 모습

겨울철 부산 도심을 달리며 명물로 자리 잡았던 '산타 버스'가 안전 문제를 우려한 민원으로 운영을 중단했습니다.13일 부산시 버스운송사업조합 등에 따르면 산타 버스 4개 노선(187번·508번·3번·109번)과 인형 버스(41번) 시설물이 모두 철거됐습니다.산타 버스는 부산의 한 버스 기사가 연말 따뜻한 분위기를 전달한다며 버스 내부를 크리스마스트리로 꾸민 것을 시작으로 9년간 이어져 왔습니다.승객들의 호응으로 점차 노선과 참여 버스가 늘었고, 사회관계망서비스(SNS)에서는 화제가 되기도 했습니다.이번 철거는 산타 버스 내부 장식품이 화재 위험이 높아 보인다는 민원에 따른 것으로 알려졌습니다.이에 부산시가 해당 버스를 운영하는 회사에 철거하라는 취지의 공문을 보냈습니다.지난 9년간 산타 버스를 운영해 온 187번 버스 기사는 자신의 인스타그램 계정을 통해 "좋아하는 이들이 많아지고 유명해지니까 그만큼 싫어하는 이들도 많아졌다"며 "그동안 저와 저의 산타 버스를 사랑해 주시고 응원해 주신 분들께 대단히 감사드린다"고 말했습니다.산타 버스 운영 중단 소식에 네티즌들은 "너무 안타깝다", "특별한 버스였다"는 댓글을 달며 아쉬움을 토로했습니다.(사진=사회관계망서비스 캡처, 연합뉴스)