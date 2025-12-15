뉴스

덧셈·뺄셈 못하는 초등 1학년생 딱밤에 벌 준 교사 벌금형

▲ 청주지방법원

덧셈·뺄셈을 잘하지 못하는 초등학교 1학년 학생에게 '딱밤'을 때리고, 앉았다 일어서기를 수 분간 반복하는 벌을 준 교사가 벌금형을 선고받았습니다.

청주지법 형사2단독 신윤주 부장판사는 아동학대 혐의로 불구속기소 된 40대 A 씨에게 벌금 200만 원을 선고했다고 14일 밝혔습니다.

충북 보은의 한 초등학교 1학년 담임교사인 A 씨는 지난해 11월 교실에서 B군 등 학생 2명의 머리에 딱밤을 때리고, 앉았다 일어서기를 5∼10분간 시킨 혐의로 재판에 넘겨졌습니다.

A 씨는 B 군 등이 덧셈·뺄셈을 잘하지 못하고, 홀수·짝수 개념을 이해하지 못한다는 이유로 이 같은 벌을 내린 것으로 조사됐습니다.

A 씨는 같은 달 교실에서 휴대전화 게임을 하는 B 군에게 욕설을 한 혐의도 받습니다.

재판부는 A 씨의 혐의 외에 행위를 목격한 다른 학생에게도 공포감을 주는 등 정서적 학대를 가했다고 판단했습니다.

신 부장판사는 "피고인은 아동들의 학습 능력이 향상되길 바라는 마음에 의욕이 앞서 이 같은 행위에 이른 것으로 보인다"며 "범죄 전력이 없고, 오랜 기간 헌신적으로 교육자의 길을 걸어온 점 등을 유리한 정상으로 참작했다"고 판시했습니다.

(사진=연합뉴스)
