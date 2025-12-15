1. 내란특검, 오늘 수사결과 발표…'동기·목적' 판단도



6개월 동안 12·3 비상계엄을 수사해 온 내란 특검팀이 오늘(15일) 오전 최종 수사결과를 발표합니다. 윤석열 전 대통령을 포함해서 24명을 재판에 넘겼는데, 계엄 선포의 진짜 동기와 목적에 대한 판단도 내놓을 예정입니다.



2. "통일교 특검 공식 제안"…"판 키우기" 일축



국민의힘이 통일교의 정치권 금품 로비 의혹과 김건희 특검을 각각 수사할 특별검사를 도입하자고 민주당에 제안했습니다. 민주당은 정치공세라며, 경찰 수사부터 지켜봐야 한다고 특검 도입에 선을 그었습니다.



3. 쿠팡 김범석 "비즈니스 때문에 청문회 불출석"



김범석 쿠팡inc 이사회 의장이 모레 열리는 개인정보 유출 사태 국회 청문회에 출석하지 않겠다고 통보했습니다. "글로벌 기업의 CEO로서 비즈니스 일정이 있다"는 게 이유인데, 국회는 김 의장에 대한 고발을 검토하고 있습니다.



4. 시드니 해변서 총기 난사…"유대인 겨냥 테러"



호주 시드니의 유명 해변에서 총기 난사 사건이 발생해 최소 16명이 숨졌습니다. 당시 해변에서 열린 유대교 명절 행사에 참석했던 홀로코스트 생존자도 숨진 것으로 알려졌는데 호주 당국은 유대인을 겨냥한 테러로 규정했습니다.