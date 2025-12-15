이 대통령, 오늘 라오스 주석과 정상회담..초국가범죄 대응 논의

▲ 이재명 대통령
이재명 대통령은 오늘(15일) 한국을 공식 방문한 통룬 시술릿 라오스 국가주석과 정상회담을 가집니다.
이 대통령은 오늘 오전 11시쯤 용산 대통령실에서 통룬 주석을 맞이한 뒤 소수만 배석하는 소인수 회담, 참모들까지 모두 동석하는 확대 회담까지 1시간 20분가량 회담할 예정입니다.
양국 정상은 이후 회담 내용을 바탕으로 양국 정부 간 양해각서(MOU)를 체결한 뒤 공식 오찬을 가집니다.
회담에 앞서 방명록 서명과 기념 촬영 등 환영 행사도 마련됐습니다.
이날 회담에서는 한국과 라오스가 동남아 지역을 중심으로 발생하는 초국가 온라인 스캠(scam·신용 사기) 범죄에 공동 대응하며 교역·인프라·공급망 분야에서 협력을 강화하는 방안 등이 논의될 예정입니다.
이번 방한은 양국의 재수교 30년을 기념해 이 대통령의 초청으로 성사됐습니다.
어제 이 대통령의 배우자 김혜경 여사와 통룬 주석 부인이 함께 조계사를 방문하기도 했습니다.
통룬 주석은 지난 10월에는 북한 노동당 창건 80주년 경축 행사 참석차 방북해 김정은 국무위원장을 만난 바 있습니다.