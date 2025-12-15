이 대통령, 오늘 라오스 주석과 정상회담..초국가범죄 대응 논의

▲ 이재명 대통령

이재명 대통령은 오늘(15일) 한국을 공식 방문한 통룬 시술릿 라오스 국가주석과 정상회담을 가집니다.이 대통령은 오늘 오전 11시쯤 용산 대통령실에서 통룬 주석을 맞이한 뒤 소수만 배석하는 소인수 회담, 참모들까지 모두 동석하는 확대 회담까지 1시간 20분가량 회담할 예정입니다.양국 정상은 이후 회담 내용을 바탕으로 양국 정부 간 양해각서(MOU)를 체결한 뒤 공식 오찬을 가집니다.회담에 앞서 방명록 서명과 기념 촬영 등 환영 행사도 마련됐습니다.이날 회담에서는 한국과 라오스가 동남아 지역을 중심으로 발생하는 초국가 온라인 스캠(scam·신용 사기) 범죄에 공동 대응하며 교역·인프라·공급망 분야에서 협력을 강화하는 방안 등이 논의될 예정입니다.이번 방한은 양국의 재수교 30년을 기념해 이 대통령의 초청으로 성사됐습니다.어제 이 대통령의 배우자 김혜경 여사와 통룬 주석 부인이 함께 조계사를 방문하기도 했습니다.통룬 주석은 지난 10월에는 북한 노동당 창건 80주년 경축 행사 참석차 방북해 김정은 국무위원장을 만난 바 있습니다.