시드니 해변 총기 난사 사망자 16명으로 늘어…1명은 어린이

▲ 현지시간 14일 시드니 동부 열린 유대인 행사에서 무장한 남성 2명이 총기를 난사하는 사건이 발생했다.

호주 시드니 해변 유대인 행사장의 총기 난사 사건 사망자가 어린이 1명을 포함해 16명으로 늘었습니다.라이언 파크 뉴사우스웨일즈(NWS)주 보건부 장관은 사망자 수가 밤사이 12명에서 16명으로 늘어났다고 밝혔다고 AP통신이 현지시간 15일 보도했습니다.사망자 중에는 12세 어린이도 1명 포함됐으며, 다른 어린이 3명도 현재 병원에서 치료받고 있다고 파크 장관은 설명했습니다.지역 경찰 또한 사건 관련 부상자가 현재 40명으로 집계됐다고 엑스(X)를 통해 발표했습니다.파크 장관은 "이번 사건은 지역사회 전체와 특히 유대인 커뮤니티에 끔찍한 일"이라며 "어젯밤 우리는 인류 최악의 모습을 목도한 동시에 가장 훌륭한 모습도 지켜봤다"고 밝혔습니다.앞서 지난 14일 저녁 6시 45분쯤 시드니 동부 본다이 해변에서 열린 유대인 행사에서 무장한 남성 2명이 총기를 난사했습니다.현지 경찰은 이들 용의자 2명 중 1명을 사살했으며, 다른 1명은 검거했으나 중상을 입었다고 전했습니다.