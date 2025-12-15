뉴스

떨어지는 지지율…물가·경제에 '발목'

김범주 기자
작성 2025.12.15 06:32 조회수
프린트기사 본문 프린트 글자 크기
PIP 닫기
<앵커>

미국에선 트럼프 대통령의 지지율이 계속해서 떨어지고 있다는 여론조사가 또 나왔습니다. 특히 지지층이었던 교외 지역에서 지지세가 약해지는 걸로 조사됐습니다.

뉴욕에서 김범주 특파원입니다.

<기자>

미국 NBC 여론조사에서 트럼프 대통령 지지율이 다시 떨어진 것으로 집계됐습니다.

2만 명을 상대로 보름 동안 조사한 결과 대통령을 지지한다는 응답은 42%, 지지하지 않는다는 응답은 58%를 기록했습니다.

8달 전인 4월 조사와 비교하면 지지와 반대 모두 3% 포인트 씩 늘어난 결과입니다.

특히 물가와 경제 문제가 가장 큰 걸림돌로 나타났습니다.

1년에 5만 달러, 우리 돈 7천만 원 이하로 버는 저소득층에서 경제 사정이 나빠졌다는 응답이 45%까지 나왔는데, 자신은 잘하고 있다는 대통령 주장이 잘 먹혀들지 않는 것으로 파악됩니다.

[도널드 트럼프/미국 대통령(지난 9일) : 민주당이 가격을 올렸습니다. 여러분에게 최악의 고물가를 안겼습니다. 그리고 우리가 빠르게 가격을 내리고 월급을 올려드리고 있습니다.]

응답자의 53%는 민주당이 경제 문제를 더 잘 다룰 것으로 본다고 답해서, 지난 대선과 정반대 결과가 나오기도 했습니다.

뉴스위크는 다른 여론조사를 통해서, 똑같은 이유로 강세 지역이었던 교외에서 트럼프 지지율이 폭락했다고 전했습니다.

지난 9월에는 교외지역에서 대통령 지지가 47%였지만 12월 들어서 41%로 떨어졌고, 반대한다는 응답은 50%에서 57%로 늘었다는 겁니다.

내년 중간선거를 앞두고 점점 낮아지는 지지율은 트럼프 대통령과 여당 공화당에 고민거리가 되고 있습니다.

(영상취재 : 이희훈)
Copyright Ⓒ SBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지
글로벌은 SBS
이 기사의 덧글 보기 0
이 기사 좋아요 하기 0
김범주 기자 사진
김범주 기자페이지 바로가기
    SBS 연예뉴스 가십보단 팩트를, 재미있지만 품격있게!

    이 시각 인기기사

    많이 본 뉴스

    스브스프리미엄

    스브스프리미엄이란?
      스브스프리미엄더 보기
      연합뉴스 - 국내최고 콘텐츠판매 플랫폼
      페이지 최상단으로 가기
      SBS 정보
      • SBS
      • 기사 관련문의 : 02-2061-0006
      • 뉴스 기사제보 : 02-2113-6000
      • Email : sbs8news@sbs.co.kr
      • 대표이사 : 방문신
      • 편집 책임자 : 김수형
      SBSi 정보

      Copyright Ⓒ SBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지