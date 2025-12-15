"통일교 특검 공식 제안"…"정치공세 불과"

<앵커>



국민의힘이 통일교의 정치권 금품 로비 의혹과 김건희 특검팀을 각각 수사할 특검을 도입하자고 민주당에 제안했습니다. 추가 폭로를 예고했던 윤영호 전 통일교 본부장이 신중한 태도로 돌아선 가운데, 민주당은 정치 공세라면서 특검 요구를 일축했습니다.



배준우 기자입니다.



<기자>



국민의힘은 통일교가 민주당 인사들에게 금품을 제공한 의혹에 대해 '통일교-민주당 게이트'란 이름을 붙였습니다.



전재수 전 해양수산부 장관과 임종성 전 의원 등 민주당 인사들과 통일교 사이의 유착 의혹 등을 따로 수사해야 한다며 특별검사의 도입도 제안했습니다.



[송언석/국민의힘 원내대표 (어제) : 유착 의혹이 잇따라 제기되고 있습니다. 불법 정치자금 청탁의 대가 지급, 조직적·구조적 유착 가능성까지 거론되고 있습니다.]



국민의힘은 민중기 특검이 민주당의 하수인으로 전락해 편향적 수사를 해 왔다며, 민 특검을 수사할 특검도 필요하다고 주장했습니다.



민주당은 국민의힘의 '통일교 특검' 요구는 정치공세일 뿐이라고 일축했습니다.



경찰의 수사를 지켜보잔 겁니다.



[박수현/민주당 수석대변인 (어제) : 경찰 수사가 시작된 현 시점에서 야당의 특검 수사 요구는 판을 키우려는 정치공세에 불과하다는 입장을 분명하게 말씀드리고….]



민주당은 의혹의 핵심 인물인 윤영호 전 통일교 세계본부장 진술의 신빙성에 의구심을 제기하면서 "무차별적 특검 요구는 이치에 맞지 않는다"고 목소리를 높였습니다.



대통령실은 야권의 통일교 특검 요구에 원론적 반응만 보였습니다.



[김남준/대통령실 대변인 (어제) : 사회질서를 저해하는 행위가 있었다면 아주 엄정하게 수사하고 그에 대한 책임을 물어야 한다는 원칙에 대한 부분이라고 말씀드리겠습니다.]



민주당은 올해 안에 종료되는 내란 등 3대 특검을 이어갈 '2차 종합 특검'과 관련해선, 방향성엔 이견이 없다면서도 현재로선 확정된 로드맵은 없다고 어제 밝혔습니다.



