'연준의장 후보' 해싯 "대통령 목소리는 의견일뿐…FOMC가 투표"

▲ 차기 연준의장 후보 케빈 해싯 백악관 국가경제위원회(NEC) 위원장

미국 중앙은행인 연방준비제도(Fed·연준)의 차기 의장 유력 후보 중 한 명인 케빈 해싯 백악관 국가경제위원회(NEC) 위원장은 현지시간 14일 연준의 통화정책에 대한 대통령의 목소리는 "단지 그의 의견일 뿐"이라고 말했습니다.해싯 위원장은 이날 CBS 방송에 출연, '대통령의 목소리가 통화정책 투표권을 가진 연준의 연방공개시장위원회(FOMC) 위원들과 동등한 비중을 갖게 되나'라는 질문에 "아니다. 그에게는 아무런 가중치도 주어지지 않는다"며 이같이 답했습니다.앞서 도널드 트럼프 대통령은 지난 12일 자신이 연준의 기준금리 결정에 영향력을 행사해야 한다면서 "내 목소리가 경청돼야 한다"고 주장했습니다.트럼프 대통령은 해싯 위원장과 케빈 워시 전 연준 이사 등을 제롬 파월 현 의장의 후임자(내년 5월 취임) 후보군에 올려놓은 상탭니다.그는 내년 초 차기 의장을 지명할 예정인데, 이미 "나는 내가 원하는 사람이 누구인지 꽤 잘 알고 있다"며 특정인을 염두에 두고 있음을 시사한 바 있습니다.해싯 위원장은 "데이터에 근거한 좋은 의견이라면 그것(트럼프 대통령의 의견)은 중요하다"며 "그러면 (FOMC) 위원회에 가서 '대통령이 이런 주장을 했고, 난 그 주장이 타당하다고 생각한다'고 말할 것이고, 만약 그들이 그것을 받아들이지 않으면 다른 방식으로 투표할 것"이라고 설명했습니다.해싯 위원장은 트럼프 대통령에 대해 "우리가 무엇을 해야 하는지에 대해 매우 강하고 근거 있는 견해를 갖고 있다"고 평가하면서 자신이 그의 정책 자문역으로서 "거의 매일 모든 것에 대해 대화하며, 통화정책에 대해서도 분명히 대화해왔다"고 밝혔습니다.그러면서도 "결국 연준(의장)의 임무는 독립적으로 존재하면서 FOMC에 속한 이사들로 구성된 집단과 함께 금리가 어디에 있어야 하는지에 대한 집단적 합의를 끌어내는 것"이라며 "최종적으로 투표하는 곳은 위원회(FOMC)"라고 강조했습니다.(사진=게티이미지코리아)