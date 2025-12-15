뉴스

"새벽 첫차 타고 가라"…불참 이유 캐묻는 '회식 갑질'

SBS 뉴스
작성 2025.12.15 07:45 수정 2025.12.15 07:50 조회수
프린트기사 본문 프린트 글자 크기
PIP 닫기
연말이 되면서 송년회, 회식 자리가 부쩍 늘었는데요.

여전히 회식 강요 같은 직장 내 갑질 문화가 사라지지 않고 있다고요? 

직장인 A씨는 최근 회사에 회식 불참 의사를 밝혔지만, 개인 사정을 반복해서 캐묻는가 하면 다음 날 일정이 있다고 해도 "새벽 첫차 타고 가면 된다"며 참석을 요구받았습니다.

또 다른 직장인은 업무 중 갑자기 대표에게 불려가 과일을 깎고 커피를 내오는 일을 반복해 왔다고 호소했습니다.

직장갑질119에 접수된 사례들인데요.

이 단체의 설문조사에 따르면 최근 1년간 직장인 10명 중 3명이 직장 내 괴롭힘을 경험했다고 답했습니다.

모욕이나 명예훼손, 상사의 부당 지시, 폭언과 업무 외 강요 순이었는데요.

피해자의 절반 이상이 참거나 모른 척했다고 답했고 신고나 진정을 한 경우는 15%에 불과했습니다.

직접 문제제기를 해야 한다는 부담감 때문입니다.

또 법적 처벌도 사용자가 신고자에 대해 불이익한 처분을 한 경우에만 가능해서 한계가 있는데요.

전문가들은 사적 심부름 지시나 지나친 회식·음주 강요는 명백한 직장 내 괴롭힘이라며, 개인의 문제가 아닌 조직 문화 차원의 변화가 필요하다고 강조했습니다.
Copyright Ⓒ SBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지
귀에 빡!종원
이 기사의 덧글 보기 0
이 기사 좋아요 하기 0
SBS 연예뉴스 가십보단 팩트를, 재미있지만 품격있게!

이 시각 인기기사

많이 본 뉴스

스브스프리미엄

스브스프리미엄이란?
    스브스프리미엄더 보기
    연합뉴스 - 국내최고 콘텐츠판매 플랫폼
    페이지 최상단으로 가기
    SBS 정보
    • SBS
    • 기사 관련문의 : 02-2061-0006
    • 뉴스 기사제보 : 02-2113-6000
    • Email : sbs8news@sbs.co.kr
    • 대표이사 : 방문신
    • 편집 책임자 : 김수형
    SBSi 정보

    Copyright Ⓒ SBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지