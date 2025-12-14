이 대통령, 16일부터 정부 부처별 2주 차 업무보고…생중계 예정

이재명 대통령이 모레(16일)부터 나흘간 정부 부처별 업무보고 2주 차 일정에 들어갑니다.



16일 보건복지부와 질병관리청, 식약처, 문화체육관광부 및 국가유산청, 국민권익위원회 등의 업무보고가 진행됩니다.



17일엔 산업통상부, 중소벤처기업부, 지식재산처, 기후에너지환경부, 원자력안전위원회, 행정안전부, 인사혁신처가 업무보고를 할 예정입니다.



산하기관 및 외청으로 기상청, 경찰청, 소방청의 업무보고도 함께 진행됩니다.



18일에는 국방부와 병무청, 방위사업청, 국가보훈부 등 안보 분야 부처의 업무보고가 이뤄집니다.



19일에는 외교부와 재외동포청, 통일부, 금융위원회, 공정거래위원회, 법무부와 검찰청, 성평등가족부에 대한 업무보고가 이어질 예정입니다.



지난 11일부터 시작된 올해 업무보고는 사상 처음으로 방송 생중계되고 있습니다.



김남준 대통령실 대변인은 오늘(14일) 브리핑에서 생중계 업무보고 방식의 장단점과 관련해 "지엽적 부분이 과도하게 부풀려져 해석되는 등의 일부 단점도 있지만, 국민께 직접 실시간으로 대통령의 국정 운영 철학과 앞으로 계획을 설명할 수 있는 장점이 있다"며, 생중계 방식을 이어갈 것이라고 밝혔습니다.



이 대통령은 지난 11일부터 19부·5처·18청·7위원회를 포함한 228개 공공기관을 대상으로 부처별 업무보고를 받고 있습니다.