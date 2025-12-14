미국 대표단 독일 도착…젤렌스키 "존엄한 평화 필요"

▲ 볼로디미르 젤렌스키 우크라이나 대통령

미국의 우크라이나 종전 협상 대표단이 현지 시간 14일 독일 베를린에 도착한 가운데 볼로디미르 젤렌스키 우크라이나 대통령은 '존엄한 조건에 따른 평화'를 촉구했습니다.젤렌스키 대통령은 이날 엑스(X·옛 트위터)에서 "우크라이나는 존엄한 조건에 따른 평화가 필요하며, 가능한 한 건설적으로 협력할 준비가 돼 있다"며 "다가올 며칠은 외교로 가득 차 있을 것"이라고 말했습니다.이어 "결과를 내는 것이 가장 중요하다"며 "우리 파트너들의 지지를 믿는다"고 전했습니다.도널드 트럼프 미국 행정부는 러시아와 우크라이나 양쪽을 오가며 종전 협상을 중재하고 있습니다.트럼프 행정부의 초안은 러시아 쪽 요구사항을 대폭 수용한 것으로 평가받았습니다.트럼프 대통령은 젤렌스키 대통령에게 협상 타결을 거듭 압박하고 있습니다.트럼프 대통령이 이날 스티브 윗코프 특사가 이끄는 대표단을 베를린에 파견한 것은 종전 협상에 진전이 있을 수 있다는 신호로 여겨진다고 로이터 통신은 짚었습니다.DPA통신에 따르면 윗코프 특사와 트럼프 대통령의 사위 재러드 쿠슈너는 이날 오전 베를린에 도착했습니다.초기 논의는 보좌관급에서 비공개로 열릴 예정이며, 협상 시간과 주요 안건 등 세부 내용은 알려지지 않고 있습니다.우크라이나 대표단의 세르히 키슬리차 외무차관은 소셜미디어에 베를린에 있는 사진을 올리고 "여러 회의의 하루가 다가왔다"고 썼으나 추가 언급은 없었습니다.젤렌스키 대통령도 이날 독일에 도착했다고 우크라이나 당국자가 전했습니다.그는 15일 저녁 프리드리히 메르츠 독일 총리, 에마뉘엘 마크롱 프랑스 독일 대통령, 키어 스타머 영국 총리 등 유럽 정상들과 종전안을 협의할 계획입니다.이런 가운데 러시아는 우크라이나에 대한 공습을 이어갔습니다.젤렌스키 대통령은 이날 엑스에서 지난 한 주 동안 러시아가 1천500여 개 드론과 약 900개의 유도 공중 폭탄, 미사일 46발로 우크라이나를 공습했다고 비판했습니다.그는 전날 에너지 기반시설에 대한 러시아 공습으로 여러 지역에서 전기와 난방, 수도 공급이 끊겨 복구 중이라고 밝혔습니다.그는 이어 미콜라이우와 오데사, 헤르손, 체르니히우, 도네츠크, 수미, 드니프로 등지에서 수십만 가구가 전기 없이 지내고 있다면서, 러시아가 전쟁을 끌며 우크라이나인들에게 최대한 피해를 입히려 한다고 비난했습니다.(사진=연합뉴스)