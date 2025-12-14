김혜경 여사, 라오스 영부인과 조계사 방문…"교류·연대 강화"

▲ 김혜경 여사가 14일 통룬 시술릿 라오스 국가주석과 함께 공식 방한한 날리 여사와 서울 종로구 조계사를 찾아 조계종 기획실장 묘장 스님과 부주지 탄보 스님과 면담하고 있다.

이재명 대통령의 배우자 김혜경 여사가 한국을 공식 방문 중인 통룬 시술릿 라오스 국가주석의 배우자 날리 시술릿 여사와 오늘(14일) 오후, 서울 종로구 조계사를 방문했습니다.전은수 대통령실 부대변인은 김혜경 여사가 날리 시술릿 여사와 함께 조계사 대웅전에 참배한 뒤 관음전에서 차를 마시며 한국 불교의 역사 등에 대해 이야기를 나눴다고 전했습니다.라오스는 인구의 65~70%가 불교 신자로 역사와 사회, 문화적으로 불교의 많은 영향을 받은 국가입니다.김 여사는 "불교 국가인 라오스의 국가주석 부인 날리 여사와 함께 서울 도심에 위치한 한국 불교 최대 종단의 본산을 방문하게 돼 더욱 뜻깊다"며 "앞으로도 양국 간 교류와 협력이 지속하길 바란다"고 말했습니다.조계종 기획실장 묘장 스님도 "불교는 라오스 사회의 중요한 정신적 기반이자 한국에서도 오랜 역사 속에서 국민 통합과 평화의 가치를 지켜온 공통의 문화 자산"이라며 날리 여사를 환영했습니다.날리 여사는 김치와 유사한 라오스 전통 발효음식인 '쏨팍깟'을 언급하며 "대한민국과 라오스는 불교문화뿐 아니라 음식 문화에서도 공통점이 있다"고 말한 뒤 "이번 방한을 계기로 양국 간 문화 교류가 더욱 깊어지기를 기대한다"고 화답했습니다.전 부대변인은 "이번 방문은 한국과 라오스 간 오랜 우호 관계를 토대로 문화와 종교를 매개로 한 교류와 연대를 강화하기 위해 마련됐다"고 설명했습니다.(사진=대통령실 제공, 연합뉴스)