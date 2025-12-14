뉴스

80대 노모 자택서 숨져…폭행 사실 진술한 50대 아들 체포

박예린 기자
작성 2025.12.14 20:18 조회수
▲ 경기 용인동부경찰서

80대 노모를 폭행한 50대 아들이 경찰에 붙잡혔습니다.

노모는 자택에서 숨진 채 발견됐는데, 경찰은 아들의 폭행과 사망 간 인과관계를 확인할 방침입니다.

경기 용인동부경찰서는 오늘(14일) 50대 A 씨를 노인복지법 위반 혐의로 현행범 체포했습니다.

A 씨는 이날 오전 11시쯤 112 신고 전화를 통해 "어머니가 이상하다"며 경찰에 직접 신고했습니다.

A 씨 신고로 용인시 처인구에 있는 A 씨 주거지 주택으로 출동한 경찰은 80대인 어머니 B 씨가 방에서 숨져 있는 것을 발견했습니다.

A 씨는 경찰에 "전날 어머니를 때렸다"고 진술한 것으로 전해졌습니다.

또, 집 내부에 설치된 카메라 영상을 통해 A 씨가 B 씨 뺨을 세 대 정도 때린 것을 확인한 것으로 파악됐습니다.

경찰은 A 씨가 노모를 폭행한 이유를 조사하는 한편, 부검을 통해 B 씨 사인을 확인해 A 씨의 폭행이 노모가 사망에 이르게 된 데 영향을 미쳤는지 등을 확인할 예정입니다.

(사진=경기남부경찰청 제공, 연합뉴스)
